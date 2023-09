Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, dijo que en su próxima gira por Colombia y Chile evitará trasladarse por el espacio aéreo del Perú para evitar así pedir permiso para poder atravesar el país debido a que no hay “buenas relaciones con el gobierno”.

“Como no queremos que nos hagan una majadería porque, como es público y notorio, no tenemos buenas relaciones con el gobierno del Perú, no vamos a solicitar pasar por el espacio aéreo. Vamos a dar un rodeo para llegar a Santiago de Chile”, detalló este miércoles en su conferencia de prensa.

El gobierno de López Obrador ha tenido conflictos diplomáticos con el de Dina Boluarte desde el golpe de Estado que perpetró Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022, lo que generó la vacancia de este última y la sucesión constitucional de su vicepresidenta, acto que AMLO desconoció desde el inicio.

Andrés Manuel López Obrador evita espacio aéreo de Perú

El mandatario de México evitó hacer entrega de la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico durante unos siete meses al Perú, periodo en el cual calificó en varias oportunidades a Dina Boluarte como “usurpadora” del cargo de presidenta. Recién el 1 de agosto, tras un traspaso temporal de la presidencia del bloque a Chile, Perú pudo asumir sus funciones.

Un mes después, AMLO anunció una gira por Sudamérica a los países de Colombia y Chile para reunirse con los presidentes de ambas naciones: Gustavo Petro y Gabriel Boric, respectivamente. Primero viajará a Colombia el viernes 8 de setiembre y, al día siguiente, tiene programado partir a Santiago.

“Vamos a tener más tiempo, como una hora más por ese rodeo, y no lo hacemos porque tengamos problemas de odio, así, una confrontación frontal, no. Lo hacemos porque no queremos que la investidura, el presidente, el país nuestro se vea envuelto en un escándalo si solicitamos el paso por el espacio aéreo y nos lo niegan”, precisó el jefe de Estado.

“Como diría nuestro filósofo de la canción, uno de los mejores poetas, cantautor mexicano Juan Gabriel: Pero qué necesidad. Es mejor actuar de manera precavida y así no nos metemos en el pleito con nadie y tampoco ponemos en aprietos a la autoridad en Perú”, concluyó López Obrador.