El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo que no buscará tomarse una fotografía con Dina Boluarte, al cuestionar el trato que tuvo el embajador de su país en el Perú, quien fue expulsado en diciembre del 2022.

En su conferencia de prensa del 9 de noviembre, el mandatario resaltó la labor de los cónsules y embajadores de su país, incluyendo a Pablo Monroy, quien cumplió la labor en el Perú hasta que fue expulsado luego que la Cancillería de México recibiera y admitiera el asilo solicitado por la esposa de Pedro Castillo en diciembre del año pasado.

“Ojalá no tenga que tomarme la foto. No lo deseo. Lo digo así con todo mi cariño, mi buena fe, no quiero tomarme una foto con la presidenta del Perú. Yo no voy a ir a buscarla para tomarme una foto”, comentó.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respaldó la labor del embajador de su país en el Perú que fue expulsado, y dijo que no quiere foto con Dina Boluarte. (YouTube: AMLO)

La próxima oportunidad en la cual AMLO y Dina Boluarte podrían cruzarse será en el Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) al cual la presidenta del Perú asistirá en los próximos días, a realizarse en Estados Unidos.

“No se rompieron las relaciones. Sin embargo, el trato que le dieron a nuestro embajador fue grosero, humillante”, evaluó López Obrador al recordar el incidente con Monroy.

Este nuevo pronunciamiento se suma al largo listado de críticas y cuestionamientos que ha hecho AMLO en respaldo a Pedro Castillo incluso después de haber perpetrado este último un golpe de Estado el 7 de diciembre del 2022.