La Policía Nacional (PNP) no encontró signos de violencia en el departamento de Miraflores donde vivía la exministra de Relaciones Exteriores Ana Cecilia Gervasi, quien fue hallada sin vida en el lugar el último domingo.

Así lo informó el coronel PNP Ricardo Espinoza, jefe de la División de Homicidios, quien señaló que la necropsia de ley determinará finalmente la causa del deceso de la excanciller.

MIRA AQUÍ: Fallece la excanciller Ana Cecilia Gervasi

“Todo está en investigación. Eso (causas del deceso) lo va a determinar el médico legista. Lo que es en la escena, no se ha encontrado violencia”, indicó a los periodistas.

Ana Cecilia Gervasi Fallece en su departamento en Miraflores

Según el parte del serenazgo de Miraflores dado a conocer por TV Perú, Gervasi Díaz, de 57 años, fue vista por última vez con vida el pasado miércoles 4 de setiembre.

Además, el conserje y la presidenta de la junta de propietarios del edificio informaron que la diplomática sufrió una caída y se golpeó la pierna al bajar de su taxi, pero rechazó recibir ayuda médica respondiendo que se encontraba bien.

Al respecto, el ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, amigo cercano de Gervasi, informó que trató de comunicarse con ella, pero al no tener respuesta, decidió acudir a la comisaría de Miraflores.

MIRA AQUÍ: Gustavo Adrianzén informa que Palacio ya entregó a la fiscalía información sobre autos asignados a la presidenta

“Fuimos a varias clínicas, no la encontramos. Entonces decidí ir a la Policía, a la sección correspondiente, a sentar la denuncia. Vieron otro tipo de pruebas, registros, videos, etc., y dijeron: ‘no, esta dama ingresó a su departamento, pero ya no salió’”, contó.

Con la ayuda de un cerrajero y tras la autorización, la Policía ingresó al departamento y halló el cuerpo de la excanciller recostado en su cama, sin ningún signo de violencia. El Ministerio Público ya inició las diligencias del caso.

MIRA AQUÍ: Policía se basó en rumores para montar operativo por la captura de Vladimir Cerrón en Ica

Cabe indicar que Ana Cecilia Gervasi fue ministra de Relaciones Exteriores desde el 10 de diciembre del 2022 hasta el 6 de noviembre del 2023, cuando presentó su renuncia ante la presidenta Dina Boluarte.