La empresa mexicana SPIN-TCP, a solicitud de El Comercio, contabilizó las menciones que realizó AMLO respecto a la vacancia de Castillo y la asunción de Dina Boluarte en sus habituales conferencias de prensa “mañaneras” hasta el último miércoles.

Al respecto, Luis Estrada, director general de SPIN-TCP, dijo que López Obrador ha tenido injerencia en la política peruana más de una vez por cada comparecencia ante los medios de comunicación. “Y solo se ha tenido en cuenta a las conferencias que da de lunes a viernes, y hubo una semana y media que él no estuvo en estas”, agregó.

En comunicación este Diario, Estrada explicó que el jefe de Estado mexicano, antes de la destitución de Castillo Terrones, ya había adelantando sus críticas al Congreso peruano por haberle abierto un tercer proceso de vacancia en un año y medio.

“Él ya había tomado posición a favor [del profesor] bajo el discurso de los populistas [de América Latina], que ‘son las élites frente al pueblo’. AMLO dice que el expresidente peruano es una víctima de la oligarquía y de los neoliberales”, expresó el autor del libro “El imperio de los datos, tres años de falsedades y engaños desde Palacio”.

Estrada consideró que el discurso de López Obrador de absoluto respaldo a Castillo tiene como trasfondo un deseo del presidente mexicano de posicionarse como un líder de la izquierda en América Latina, pero no lo ha logrado, porque su influencia en los gobiernos de Brasil y Argentina es casi nula.

El doctor en Ciencia Política por la Universidad de California (San Diego), además, subrayó que, en cuatro años de gobierno, AMLO ha dicho 101,155 afirmaciones falsas, engañosas o que no se pueden probar. “En promedio dice 103 mentiras por conferencia, cuando estas solamente duran 116 minutos”, complementó.

También señaló que el jefe de Estado de México ha cuestionado a otros países cuando se han pronunciado sobre medidas de su gobierno, pero que él sí ha tenido una injerencia no solo en la política del Perú, sino también de Guatemala.

“Él usa la crisis en el Perú para su narrativa, no es que tenga un cariño o una preocupación sincera por el Perú”, acotó.

La post verdad de AMLO

Durante sus conferencias “mañaneras”, López Obrador ha repetido una serie de mentiras sobre la crisis en el Perú. Por ejemplo, el 14 de diciembre del año pasado, dijo que Castillo, quien, ya llevada una semana fuera del poder, seguía siendo el presidente del Perú.

Nueve días después, AMLO afirmó que el profesor había sido víctima de “un golpe del conservadurismo”, cuando la OEA y la ONU ya había condenado la ruptura del orden democrático que el exmandatario peruano intentó el 7 de diciembre. Ese día, en un mensaje a la Nación televisado, ordenó la disolución inconstitucional del Congreso y la intervención del Poder Judicial y el Ministerio Público, entre otros.

A mediados de febrero último, el presidente mexicano adelantó que no le entregaría al Perú la Presidencia Pro Témpore de la Alianza del Pacífico porque considera al gobierno de Boluarte como “espurio” y “no quiero legitimar un golpe de Estado”. Esto a pesar que la exministra de Desarrollo e Inclusión Social llegó al poder en cumplimiento de la sucesión establecida en la Constitución peruana.

Y recientemente, el 22 de mayo, reiteró que Castillo Terrones está en la cárcel “ilegalmente”.

El 30 de diciembre último, la Sala Penal de la Corte Suprema de Perú declaró infundado el recurso de apelación de Castillo Terrones en contra de la orden de 18 meses de prisión preventiva en su contra. El ex jefe de Estado, de esta forma, continúa recluido en el penal de Barbadillo, mientras el Ministerio Público lo investiga por los presuntos delitos de rebelión, conspiración y otros.

La sala, presidida por el juez supremo César San Martín, indicó, en aquella oportunidad, que la prisión preventiva dictada en primera instancia “es adecuada, idónea y estrictamente proporcional”.

Entre el jueves y viernes últimos, fechas que no están incluidas en el conteo realizado por SPIN-TCP, López Obrador ha continuado con sus pronunciamientos sobre el Perú. Agradeció al Parlamento peruano por declararlo persona no grata y sostuvo que “mientras no haya normalidad democrática en el Perú”, su país no quería mantener “relaciones económicas”.

“A este señor no le importa la democracia”

El internacionalista Francisco Belaunde consideró que sí López Obrador ha enarbolado un discurso en defensa a Castillo durante casi seis meses es porque, en el medio, se ha dado una especie de “ataque y contra ataque” con el gobierno de Boluarte y el Congreso. Por ejemplo, la expulsión de su embajador en Lima y la declaración de persona no grata.

“Obviamente, AMLO está mintiendo sobre lo que ha pasado en el Perú […] A este señor no le importa la democracia, es muy autoritario en su país, ha atacado al Instituto Nacional Electoral, a la Corte Suprema y al periodismo. Se abraza con el dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ese señor de demócrata no tiene un pelo”, expresó a El Comercio.

Belaunde refirió que no hay muchas más medidas que pueda adoptar la cancillería.

“Ya se retiró al embajador del Perú allá, lo otro sería romper las relaciones con México y no se trata de eso, más allá del discurso de López Obrador, la relación histórica con ese país no puede llegar a ese extremo”, sostuvo.

A su turno, el internacionalista Francesco Tucci dijo que AMLO desconoce por completo cómo funciona la Constitución peruana.

“No cabe duda que Castillo hizo un intento de golpe de Estado, es falso cuando López Obrador dice que el golpe se lo dieron al expresidente. Otro tema a precisar es que aquí se cumplió la sucesión constitucional. Boluarte fue parte de la plancha de Perú Libre, ella tenía que asumir”, manifestó.

Tucci, de otro lado, explicó que el acuerdo de la Alianza del Pacífico no contempla que la Presidencia Pro Témpore deba ser transferida.

“No existe ningún protocolo oficial de transferencia de la presidencia, que AMLO se niegue no quiere decir que el Perú no pueda ejercer [la conducción] de la alianza. Esto es más un tema político”, concluyó.