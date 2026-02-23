ANGR afirma que no hay tiempo para “lunas de miel” y exige reunión urgente con José María Balcázar y Hernando de Soto

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) afirmó que no hay tiempo para “lunas de miel” al Gobierno del presidente José María Balcázar debido a que las lluvias, inundaciones y deslizamientos vienen afectando gravemente a diversas regiones del país.

En un comunicado, indicó que la situación se agrava por la paralización de importantes obras de infraestructura desde hace meses debido a los continuos cambios en la Presidencia de la República.

“Señor presidente, no tenemos tiempo para lunas de miel, nuestras regiones están afectadas por desastres naturales”, señaló al recordar que desde el primer día del actual gobierno de José María Balcázar, las regiones han solicitado una reunión para coordinar medidas urgentes.

La ANGR pidió al jefe de Estado y al próximo presidente del Consejo de Ministros, Hernando de Soto, convocar de inmediato a una reunión de trabajo con las autoridades regionales, a fin de destrabar proyectos, movilizar recursos y garantizar una respuesta eficaz ante la emergencia.

Como se recuerda, a cuatro días de haber jurado como presidente, Palacio de Gobierno anunció que Hernando de Soto será el titular del Consejo de Ministros. Además, adelantó que la juramentación del Gabinete se realizará este martes 24 de febrero.

Según el comunicado, Balcázar sostuvo una reunión de trabajo para “definir las primeras acciones dentro del marco constitucional y de las facultades conferidas por el Congreso a esta gestión transitoria”.

Fuentes de El Comercio confirmaron que el último sábado, el ex juez le ofreció al economista Hernando de Soto el premierato.