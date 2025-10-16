La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) rechazó los actos de violencia registrados durante las protestas de este 15 de octubre y exigió investigar la muerte de un manifestante en Lima.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento del ciudadano Eduardo Ruiz (32 años) y expresamos nuestras condolencias a su familia”, se lee en el documento.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Las autoridades regionales insistieron en condenar la violencia “venga de quien venga” y reiteró que las manifestaciones deben ser pacíficas.

Asimismo, la ANGR hace énfasis en que la actuación policial debe “respetar los derechos humanos y el uso proporcional de la fuerza”.

“Exigimos una investigación inmediata y transparente que esclarezca los hechos y determine responsabilidades”, concluye el comunicado que también resalta la necesidad de que en el Perú haya paz, respeto y diálogo.

El comunicado es firmado por el presidente de la ANGR y gobernador de Áncash, Koki Noriega, y otras seis autoridades regionales.