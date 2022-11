El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, cuestionó la actitud de un “sector de la prensa que desinforma”, al dirigirse a las autoridades elegidas de Ayacucho en una reunión que sostuvieron en Palacio de Gobierno.

En el evento en el que también participó el presidente Pedro Castillo, el primer ministro advirtió a los alcaldes electos y al Wilfredo Oscorima, gobernador elegido en Ayacucho, que encontrarán al inicio de su gestión obras abandonadas, lugares sin servicios básicos y vías de transporte inconclusas, a lo que deberán sumar los cuestionamientos desde la prensa.

“Van a tener las críticas de la prensa que desinforma, de ese sector de la prensa que desinforma y dirá ‘miren al alcalde, cómo tiene esa calle, miren no hay agua, no hay desagüe, miren cómo no hace las obras necesarias para la irrigación agrícola, miren cómo tiene al hospital’”, comentó.

Aníbal Torres es el actual presidente de la PCM

“No hay que desanimarse por la desinformación, por las críticas negativas, las críticas de mala fe. Hay que aceptar las buenas críticas, hay que aceptar las críticas sobre los errores que podamos cometer y hay que corregir”, agregó.

Aníbal Torres insistió, en la misma línea de lo que dijo Pedro Castillo minutos antes, que se debe trabajar de manera conjunta entre los tres niveles de Gobierno con alcaldes, gobernadores y Gobierno Central.

“Incluso trabajar conjuntamente con los otros poderes del Estado, especialmente con el Legislativo. Todos tenemos que unirnos aquí, la oposición en el Legislativo también debe entender que han sido elegidos para trabajar en bien del pueblo y no tener como única agenda la vacancia presidencial porque con eso estamos creando inestabilidad política”, comentó.