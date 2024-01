El abogado de Aníbal Torres, Duberlí Rodríguez, restó importancia a la orden judicial que prohíbe que su defendido, el ex jefe del Gabinete, se comunique con los testigos en el proceso por el golpe de Estado de Pedro Castillo. Esto al comentar la reunión que el ex jefe del Gabinete sostuvo con el exministro Gustavo Bobbio -tal como lo informó El Comercio.

“Yo creo que no había un impedimento. Eso es un tema bastante relativo [...] Es una cosa bastante superficial”, dijo en una entrevista a Canal N el 23 de enero.

“Don Aníbal Torres no ha negado que ha tenido esa reunión porque ha sido una visita del exministro Bobbio”, dijo para confirmar el encuentro entre Bobbio y su defendido.

En un intento por minimizar la violación a las reglas de conducta impuestas en una resolución judicial a su defendido, señaló que la reunión entre Torres y Bobbio fue este año, luego que el testigo hubiera declarado en dos oportunidades ante la fiscalía.

“El exministro Bobbio ya había declarado el 9 de diciembre del 2022 y el 18 de febrero del 2023. Y la visita que le hace al señor Torres es hace dos semanas, recién este año”, indicó. “Ya declaró dos veces con anterioridad y luego le hace una visita protocolar”.

El mismo Gustavo Bobbio, quien fue ministro de Defensa del gobierno de Pedro Castillo hasta el día del golpe de Estado del 2022, reconoció la reunión en una entrevista al programa “Nunca es tarde” de RPP el pasado 12 de enero.

“Yo creo en Aníbal. He hablado con él hace una semana. Después de ese 7 de diciembre [del 2022], he hablado hace una semana. Lo llamé y le dije ‘Aníbal, quisiera conversar contigo’. ‘Vente a mi casa’. Salí corriendo, vivo a 40 cuadras de él. Le dije ‘¿qué pasó?’. Me dijo: yo no tenía la menor idea, como tú tampoco. Nada más”, fue la respuesta del exministro de Defensa.

A pesar de que en la resolución que ordenó comparecencia con restricciones a Aníbal Torres en lugar de la prisión preventiva que solicitó la fiscalía se le ordena como regla de conducta no hablar con testigos que “hayan declarado o que vayan a declarar” en la investigación fiscal, Duberlí Rodríguez insistió en que esta restricción no es “tan tajante” y la presunta infracción tiene “una importancia minúscula”.

“No es una prohibición tan tajante [...] En el supuesto que lo tomáramos como una prohibición, ¿en qué va a afectar al proceso? No es ninguna prueba para nada, no es para condenarlo”, aseveró para incluso luego decir que la comparecencia con restricciones no debe ser tomada en serio al calificarla como meras “precauciones” dictadas por el Poder Judicial.

“No [hay que tomárselo tan en serio] porque eso no va a decidir la suerte del proceso para nada”, respondió el abogado, que antes fue presidente de la Corte Suprema y el Poder Judicial (2017-2018).

Actualmente, contra Aníbal Torres pesa una acusación penal en la que la fiscalía pide 15 años de prisión por su presunta participación en el golpe de Estado de Pedro Castillo. Allí, Gustavo Bobbio figura en la lista de testigos ofrecidos por el Ministerio Público para un eventual juicio contra el expresidente y contra el exjefe del gabinete ministerial.

Las restricciones contra el exministro fueron dictadas por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo de Juan Carlos Checkley. Ante un requerimiento fiscal, sería este magistrado quien determine si hubo una infracción de parte del procesado o no.