El Colegio de Periodistas del Perú rechazó las expresiones del jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, contra Sol Carreño, conductora del programa ‘Cuarto Poder’, por considerarlas “ofensivas, denigrantes y poco dignas” de un alto funcionario del Gobierno.

A través de un comunicado, manifestó su “rechazo y repudio total” a las críticas de Torres Vásquez y lamentó que una vez más, actitudes de esta naturaleza, de maltrato a la dignidad de la persona, tiendan a normalizarse en la sociedad.

“Su rechazo y repudio total a dichas expresiones por considerarlas ofensivas, denigrantes y poco dignas de un alto funcionario del Gobierno. Una autoridad debe ser la primera en respetar la libertad de expresión y la cultura de la verdad”, subrayó.

“Mostrar nuestra extrañeza por la permisiva y poco solidaria postura de la ministra de la Mujer, Claudia Dávila, frente a esta intolerable agresión a la señora Sol Carreño”, añadió.

Finalmente, el Colegio de Periodistas del Perú expresó su solidaridad con Sol Carreño y exigió al Gobierno respeto y tolerancia con la sociedad a la que está obligada a representar.

¿Qué dijo Aníbal Torres?

Las declaraciones del primer ministro se dieron el pasado 3 de noviembre, cuando, durante una reunión que tuvo en Palacio de Gobierno con representantes de Huancavelica, hizo referencia al programa que conduce Sol Carreño.

“Ustedes seguro han visto un programa de televisión el día domingo en la noche en donde una conductora [Sol Carreño] saca una carretera justamente en Huancavelica no asfaltada, y yo les pregunto: ¿es la única carretera que no está asfaltada en el Perú? Todo el Perú se encuentra así, esa es la realidad, eso hay que asfaltarlo”, inició Torres.

“Pero todo eso no se va a remediar de la noche a la mañana todo lo tenemos que hacer dentro del presupuesto, por qué esa señora hace eso y manipula a las personas aprovechándose de sus escasos conocimientos, para hacer daño nomas”, añadió.

“Mala fe, mala entraña, esa mujer que hace eso es mala madre, no puede ser buena madre, es mala esposa, no puede ser buena esposa, es mala hija, no puede ser buena hija, si tiene hijos solo está deformando a sus hijos, los cría con complejos de superioridad”, remarcó en la sesión en la que también estuvieron los medios de prensa.