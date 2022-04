El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, descartó que el Gobierno pretenda cerrar el Congreso e incluso afirmó que el mandatario Pedro Castillo preferiría ser cesado en el cargo antes que romper el orden constitucional.

“Nosotros no hemos buscado el cierre del Congreso, pero la constitución nos da la facultad, eso está ahí escrito en la constitución, pese a que cuando estaba a punto de ser vacado, el presidente nos dijo a los ministros “es mejor que me cesen pero no cerrar el Congreso”, dijo Torres Vásquez en conferencia de prensa.

En esa línea, dijo que la propuesta del cambio constitucional vía Asamblea Constituyente no contempla que se recorten los periodos de los actuales congresistas, como tampoco de los miembros del Ejecutivo.

En otro momento, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, afirmó que “en provincias existe la exigencia de que se convoque una Asamblea Constituyente”. Además, descartó que exista alguna injerencia del secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

“El Consejo de Ministros está realizando sesiones descentralizadas, en las cuales participa la comunidad en el debate y toma de decisiones, y dentro de las peticiones está la convocatoria de una Asamblea Constituyente, para que se redacte una nueva Constitución. No hemos tenido conversación alguna con el señor Cerrón”, sostuvo.

Explicó que hay una situación diferente entre lo que se pide en Lima y lo que se reclama en regiones, por ello, consideró que se debe resolver de forma democrático mediante una consulta popular.

“En provincias existe la exigencia de que se convoque una Asamblea Constituyente, en Lima están en contra de la Asamblea. ¿Cómo se resuelve democráticamente?, pues consulta a la población directamente, nosotros cumplimos con lo que pide la población”, refirió.

El pronunciamiento del titular del Gabinete se da horas después de que el presidente Pedro Castillo presentó esta tarde ante el Congreso el proyecto de reforma constitucional para que una asamblea constituyente elabore una nueva Constitución. El documento ingresó a la mesa de partes del Parlamento a las 13:00 horas, tras el Consejo de Ministros extraordinario.