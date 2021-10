El ministro de Justicia, Aníbal Torres precisó, la noche del jueves 21, que nunca se llegó a oficializar el nombramiento de Richard Rojas García, dirigente de Perú Libre con impedimento de salida del país por seis meses, como embajador de Perú en Venezuela.

“No ha sido nombrado embajador. No hay eso, no hay ninguna resolución, el presidente no ha presentado ninguna propuesta al Consejo (de Ministros) para que se le nombre embajador. Seguramente ha existido una iniciativa que no se ha llevado a cabo”, aseveró Torres Vásquez en diálogo con RPP.

El último miércoles 20, el juez John Pillaca Valdéz, titular del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, ordenó 6 meses de impedimento de salida del país contra Rojas García para que responda a la investigación fiscal por el delito de lavado de activos que se le sigue por el presunto financiamiento ilícito del partido político Perú Libre.

Ante ello, el ministro Aníbal Torres advirtió que el presidente de la República, Pedro Castillo, no irá en contra de la resolución judicial y se dejará de lado el nombramiento como diplomático peruano.

“¿Cómo va a ir, si el señor está impedido por el Poder Judicial de salir del Perú. El presidente de la República no va a violar una norma. Si hay esa resolución, no puede ser designado embajador”, puntualizó Torres.

Luego de recibir la notificación del Poder Judicial, la Superintendencia Nacional de Migraciones activó la alerta de impedimento de salida del país contra Richard Rojas García, según informó El Comercio. Hasta el momento ni el mandatario Castillo Terrones ni el canciller Óscar Maúrtua se han pronunciado oficialmente sobre la designación del dirigente de Perú Libre.

El Gobierno presentó el martes al Congreso un proyecto de ley para modificar las causales de la vacancia presidencial y el procedimiento de la cuestión de confianza. La presidenta del Consejo de Ministros Mirtha Vásquez dijo que el objetivo del proyecto es asegurar un uso apropiado de la cuestión de confianza y regular la vacancia por incapacidad moral.

