El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, decidió jurar al cargo como parte del gabinete encabezado por Guido Bellido, congresista de Perú Libre, luego que este último se “rectificara” sobre las declaraciones que había hecho meses atrás sobre Sendero Luminoso y el terrorismo.

“[Usted escuchó las declaraciones de Guido Bellido, ¿qué le parece como ministro de Justicia?] Muy mal, pero se ha corregido y ahora ha deslindado totalmente con eso y sus declaraciones son muy claras. Todos los peruanos tenemos que condenar el terrorismo. Al formar parte de este gobierno, y ser el primer ministro quien ha cambiado totalmente, por eso he aceptado ser ministro”, señaló esta mañana en una entrevista a Exitosa.

Torres consideró que Guido Bellido ya ha deslindado de cualquier posible cercanía que se le podría atribuir a algún grupo terrorista, a pesar de tener actualmente una investigación vigente por presunta apología al terrorismo dentro del Ministerio Público.

Aníbal Torres dijo que aceptó ser ministro tras la rectificación que hizo Guido Bellido. (Exitosa)

“En sus declaraciones anteriores, lo he considerado equivocado, es cierto. Yo no acepté ser ministro, pero luego de las rectificaciones he aceptado y creo en esas rectificaciones y en esa lucha que se tiene que dar contra el terrorismo”, precisó.

Cabe recordar que, junto a Pedro Francke, Aníbal Torres se retiró del Centro de Convenciones de Lima el 29 de julio, cuando juró el resto del gabinete ministerial, dejando vacantes los puestos a la cabeza de los sectores Economía y Justicia. Recién un día después, el 30 del mismo mes, ambos miembros del equipo técnico de Pedro Castillo procedieron a jurar como ministros.

De otro lado, el ministro de Justicia consideró importante que se lleve a cabo las conversaciones entre el gabinete de Guido Bellido y las bancadas del Congreso, a pesar de que algunas como Renovación Popular y Fuerza Popular se han negado a participar en la ronda de diálogo convocada por el primer ministro.

“La democracia es conversación. Quien se niega a conversar es porque no es demócrata. Primero tienen que conversar para luego determinar si le conviene o no le conviene dar el voto de confianza a este primer gabinete, voto de confianza que por supuesto es facultad exclusiva del Congreso de la República”, indicó.

