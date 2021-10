El ministro de Justicia (Minjus), Aníbal Torres, remarcó que si el Congreso pretende regular los artículos de la Constitución referidos a la cuestión de confianza, también debería modificar lo establecido en los términos de la vacancia presidencial. Además, afirmó que la Asamblea Constituyente no puede estar regulada en la Carta Magna.

“La Constitución no se puede modificar sino con otra ley constitucional, no con otra ley ordinaria, interpretativa o de desarrollo constitucional. La modificación de la Constitución peruana se tiene que hacer conforme el artículo 206 de la Constitución que establece que se puede modificar con 2 legislaturas ordinarias o una ordinaria más un referéndum. Eso dice la ley, pero no la semejante brutalidad de decir que pueden modificar la Constitución so pretexto de interpretarla. No digo que el Congreso no pueda interpretar la Constitución, soy abogado, sé lo que hablo. El Congreso tiene que interpretar la Constitución para dar sus leyes”, expresó Torres Vásquez durante la ceremonia virtual del V Congreso Internacional y Regional de Ciencia Política.

“Si el Congreso quiere modificar la cuestión de confianza, tiene que modificar la cuestión de confianza conjuntamente con la vacancia presidencial. No es difícil de hacerlo, con tal que establezca que la vacancia presidencial procede no como dice actualmente la Constitución por incapacidad moral sino por incapacidad mental y física y (así) limitar la cuestión de confianza a los temas estrictamente que corresponde al Congreso de la República”, afirmó.

La comisión parlamentaria de Constitución, titulada por Patricia Juárez (Fuerza Popular), aprobó el dictamen de insistencia que regula la cuestión de confianza tras recibir la observación por parte del Ejecutivo. Para Aníbal Torres cambiar la cuestión de confianza no basta con interpretarla sino con una ley constitucional.

“(La cuestión de confianza) establecido como una compensación a la facultad del Congreso de poder censurar a los ministros individualmente o al Consejo de Ministros. Hay un equilibrio entre ellos. Lo que pasa es que ellos disminuyen la facultad de confianza que tiene el Ejecutivo. Ya no se sabe ni siquiera con qué porque dicen que su ley es interpretativo, es auténtica. Gigante la brutalidad”, criticó el ministro.

Por otro lado, el titular del Minjus remarcó que “si el pueblo quiere una nueva Constitución, se dará una nueva Constitución y si no quiere no habrá nueva Constitución”. “¿Quién le va a decir al pueblo que sí o que no? Solamente aquellos grandes juristas que tenemos, que afirman que eso no es posible porque no está prevista en la Constitución. ¿Para eso han estudiado? ¿Para decir esa barbaridad monstruosa han estudiado? Tienen que entender que el ser humano para poder vivir en sociedad tiene que regular su conducta con normas”, mencionó.

“El derecho no es poesía, el derecho es razonamiento, el derecho es criterio, el derecho es teoría vinculada con la realidad social”, añadió.

Según sostuvo el ministro, la Asamblea Constituyente no puede estar regulada en la Constitución porque si estuviera regulada ya no sería Constituyente sino sería “Asamblea Constituida”.

“Acá ponemos el grito el cielo de que con una nueva Constitución se va a destruir el país. Les pregunto: ¿de Chile se ha destruido la nación?. Ahora se encuentran en Asamblea Constituyente. ¿Se han ido las inversiones? ¿Se están fugando los chilenos a otro país? no está sucediendo nada de eso”, puntualizó el ministro.

“No estoy haciendo propaganda a favor ni en contra de la Asamblea Constituyente porque estoy hablando de una actividad académica. Yo respeto a la ultra derecha que está recolectando firmas para prohibir la convocatoria de una Asamblea Constituyente, son tan peruanos como cualquiera de nosotros, pero también respeto profundamente a los que están recolectando firmas para realizar un referéndum y convocar a una Asamblea Constituyente (...) ¿Quién decidirá? el poder soberano ¿Quién es el poder soberano? el soberano es el pueblo”, concluyó.

