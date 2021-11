El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, señaló que el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde, tiene su estabilidad garantizada. Con relación a las expresiones que tuvo sobre el economista, en las que aseveró que “tiene las puertas abiertas para irse”, refirió que quizá cometió un exceso.

“Una palabrita, que le haya dicho gordito ¿es ofensivo eso? El fondo del asunto es el interés bancario excesivo. Todo funcionario público tiene las puertas abiertas para irse. Está en su cargo, con pedirle que se baje las tasas de interés ¿eso es acaso negativo?”, dijo a Exitosa.

Aníbal Torres sobre sus expresiones contra Julio Velarde: “Si la palabra le ha afectado, quizá me pasé. Su estabilidad está garantizada”

“Si la palabra le ha afectado, quizá me pasé, pero eso no debe ser para él una preocupación, no es una amenaza. Él ha sido nombrado por el presidente y ratificado por el Congreso, su estabilidad está garantizada”, agregó.

El último domingo, el ministro Torres había aseverado que el BCRP establecía tasas de interés demasiado elevadas. Calificó a Velarde como “gordito” y consideró que habla “disparates”.

“Si no hacía eso el gobierno (designación de Julio Velarde), entonces viene la presión pero en término gigantescos, es decir, se distorsiona el mercado, se elevan los precios y escasean los bienes. También tenemos que actuar con prudencia, pero si a este señor no le gusta lo que estoy diciendo, también tiene las puertas abiertas para irse”, declaró en diálogo con Exitosa este domingo.

“(En aquella vez) salió el mismo presidente del directorio (del BCR) a criticar la ley que establecía esa limitación (de intereses), diciendo que eso atenta contra la libre competencia. Y eso es otra ignorancia absoluta, solamente porque este gordito dice cualquier disparate, entonces es verdad”, manifestó el titular del Minjus.

