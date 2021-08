El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, señaló que todos los reos deben ser recluidos en penales administrados por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y que todos los casos están siendo evaluados, incluyendo el caso del expresidente Alberto Fujimori.

Al ser consultado sobre el mensaje que publicó Vladimir Cerrón esta mañana, en el que considera que el caso del exmandatario Alberto Fujimori debe ser evaluado para su traslado, tal y como ocurrió con Vladimiro Montesinos esta madrugada, el ministro respondió que “todo está en evaluación” pero no por la opinión del exgobernador de Junín.

“[¿Se modificará el régimen especial de Alberto Fujimori?] Todo está en evaluación, pero no lo hacemos por lo que diga Cerrón, no forma parte del gabinete pero tiene derecho a opinar como cualquier otro peruano, no lo podemos impedir. Eso no significa que nosotros vamos a hacer lo que él desea”, respondió a Exitosa.

Cabe recordar que Alberto Fujimori cumple su condena en el penal de Barbadillo, ubicado dentro de la sede policial de la Diroes en el distrito de Ate.

El ministro se refirió a los otros internos que permanecen todavía en el centro de reclusión (CEREC) de la Base Naval luego que Vladimiro Montesinos fuera trasladado al Penal Ancón II esta madrugada.

“Todos los presos que se encuentran en cárceles especiales tienen que pasar al INPE. Ahí en el sitio donde estaba (Vladimiro Montesinos) anteriormente existen terroristas. Se está calificando y también tienen que pasar al INPE”, aseguró.

En el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval, tras la salida de Vladimiro Montesinos, permanecen los terroristas de Sendero Luminoso Abimael Guzmán, Óscar Ramírez Durand, Florindo Eleuterio Flores Hala, así como los miembros del MRTA Víctor Polay Campos y Miguel Rincón.

