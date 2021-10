El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, reveló este martes que sostuvo una peculiar conversación con el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos en su celda del penal Ancón l. Torres señaló que este encuentro fue cordial, aunque Montesinos le increpó por su traslado de la Base Naval a este establecimiento penitenciario.

“Estamos construyendo la ampliación de penal Ancón l, ahí tienen que ser trasladados [los presos de otras cárceles] ahí está el señor Montesinos, a quien lo he visitado y me dice que ‘por qué me han traído aquí, donde no tengo comunicación con mi familia, en la base naval con Abimael [Guzmán] ya teníamos el plan de pacificar el país, pero usted me trae aquí y el viejito se ha muerto de pena’”, contó Torres haciendo alusión al fallecimiento del cabecilla terrorista el pasado 11 de setiembre.

“Montesinos ya está en Ancón l que es un penal de alta seguridad, yo fui al penal a hacer una requisa y tuve que llegar incluso a su celda, él está lúcido, está bien de salud, me dijo ‘usted ha violado la ley’, se acordaba de las clases perfectamente, él ha sido mi alumno en San Marcos”, agregó.

“Eso es lo que dice él, que ya estaban [con Abimael Guzmán] finalizando la planificación para pacificar el país, pero que el viejito se murió de pena”, refirió a Exitosa.

El titular de la cartera de Justicia recordó que en enero se vencía el convenio entre la Base Naval y el INPE, por lo que los internos que permanecían en el Callao debían ser llevados a otro centro de reclusión.

En esa línea, destacó que ningún reo debe tener privilegios, por lo que el expresidente Alberto Fujimori también debe ser recluido en una cárcel común, en la que se garantice su seguridad. Sin embargo, precisó que ello no es posible en este momento, pues acaba de ser sometido a una operación al corazón.

