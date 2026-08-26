ANP cuestiona que proyecto de ley de Aldo Bravo continúe en trámite pese a pedido de retiro. (Foto: Congreso)
ANP cuestiona que proyecto de ley de Aldo Bravo continúe en trámite pese a pedido de retiro. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) advirtió que el proyecto de ley presentado por el diputado de Renovación Popular, Aldo Bravo, continúa en trámite vigente en el Congreso pese a que el legislador anunció que lo retiraría. La organización señaló que la iniciativa fue derivada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y demandó su retiro inmediato.

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