La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) manifestó su profunda preocupación ante el proyecto de ley presentado por el gobierno de José Jerí, al advertir que la solicitud de facultades legislativas incluye la creación de un nuevo delito que busca penalizar la difusión de información reservada de investigaciones fiscales y policiales, algo que el gremio considera un riesgo directo para la libertad de prensa.

Jeanette Pérez Osorio, presidenta de la filial Lima de la ANP, advirtió que una redacción “abierta y ambigua” en la propuesta legislativa puede convertirse en un mecanismo que “restrinja el trabajo de la prensa y limite el derecho ciudadano a estar informado”.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Pérez Osorio enfatizó que el periodismo cumple un rol democrático esencial al fiscalizar al poder, y sentenció que “no se puede perseguir al mensajero”.

El punto específico que es señalado como atentatorio contra la libertad de prensa es la facultad solicitada para modificar el Código Penal, con la que buscan crear un delito que sancione la revelación de información reservada en investigaciones fiscales y policiales.

El Ejecutivo pide al Congreso que se establezcan posibles sanciones para quienes difundan datos considerados sensibles, sin precisa qué clase de información es considerada bajo esta protección, lo que podría incluir datos de interés público cuya difusión podrían ser interpretada como infracción.

La ANP recordó que el trabajo de la prensa es fundamental para proteger el interés público y fiscalizar a las autoridades. En esa línea, Pérez Osorio subrayó que las filtraciones han permitido revelar históricamente casos de corrupción, abuso de poder e irregularidades que la ciudadanía tiene el derecho de conocer.

La dirigente advirtió que la propuesta constituye una “alerta” para el sector periodístico y recordó que medidas de esta índole han sido intentadas por distintas gestiones anteriores, funcionando más como herramientas de presión que como verdaderas soluciones a los problemas de seguridad.

El gremio insistió en mantener la vigilancia frente a cualquier iniciativa que pueda limitar la labor informativa.