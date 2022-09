Isaac Humala, padre de Antauro Humala, asegura que se reunió con el presidente de la República, Pedro Castillo, un día antes de la liberación del etnocacerista, quien estuvo preso más de 17 años por el ‘Andahuaylazo’.

En diálogo con Epicentro TV, señaló que un emisario del mandatario lo citó en Palacio de Gobierno el viernes 19 de agosto y que Castillo Terrones incluso le mandó un saludo para su hijo.

“Bueno sí (me reuní con Pedro Castillo). Creo que un día antes me invitaron, fui. Diez minutos, un saludo, al despedirnos me dijo: saludos a Antauro. No lo solicité yo, ya pensando digo: ‘él algo ha hecho apoyando la salida, pero puede ser, es simbólico’. Yo no había solicitado, no había ningún punto en concreto a tratar”, expresó.

“No me llama el presidente, sino una persona me busca, me cita una hora, me dice que vaya a Palacio, entonces yo fui”, añadió Isaac Humala, quien detalló que no había ningún punto en agenda en la cita en la sede del Poder Ejecutivo.

“No tocamos ese punto (la liberación de Antauro Humala), simplemente lo escuché, lo saludé, tuve el gusto de conocerlo y le pregunté si leía mi artículo y me di cuenta que no. Pensé que me leía”, aseveró.

“[¿Para qué lo invitó Pedro Castillo?] Seguramente para mandarle el saludo [para Antauro]”, sentenció el patriarca de los Humala.

Declaraciones de Isaac Humala sobre la liberación de su hijo Antauro. (Video: Epicentro TV)

Como se recuerda, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que el reo condenado por los delitos de homicidio simple, secuestro y otros relacionados al ‘Andahuaylazo’ del 2005 cumplió con su sentencia bajo la figura de redención de pena.

Antauro Humala, condenado originalmente a 19 años de prisión por la toma de una comisaría en la ciudad de Andahuaylas, cumplió hasta la fecha del comunicado del INPE 17 años, 7 meses y 14 días.

Para la autoridad penitenciaria, el reo según la Ley 28760 logra su libertad porque el “cómputo de redención de 7 días de trabajo o educación por 1 día de libertad” se puede aplicar para sentenciados por secuestro.

En total, se calculó que Humala Tasso cumplió 3.667 días de trabajo y estudio, lo que equivale una redención de pena de 1 año y 7 meses.