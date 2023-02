Desde entonces, el etnocacerista ha tratado de vincularse al escenario político, realizando viajes al interior del país y teniendo apariciones mediáticas donde expone sus pensamientos y planes que, en la mayoría de los casos, lindan con el radicalismo.

Su actitud beligerante lo ha llevado a decir, recién salido de la cárcel, que sentía “orgullo” por haber encabezado el ‘andahuaylazo’. Y, pese a que en ese momento se analizó la posibilidad de denunciarlo por apología, esto no prosperó.

Un escenario distinto se ha presentado luego de sus recientes expresiones a favor de Sendero Luminoso que fueron difundidas en un video grabado el pasado 7 de enero.

Es precisamente debido a esas expresiones que la fiscal contra el terrorismo Ketty Garibay Mascco, le abrió una investigación por 60 días por el presunto delito de apología al terrorismo. En los próximos días, el etnocacerista deberá concurrir a la fiscalía para que aclare los términos de su declaraciones y la fiscalía pueda proseguir con las pesquisas.









¿Cuáles fueron las frases proferidas por el hermano menor del expresidente Ollanta Humala?

“Hay que ser realistas, nosotros los etnocaceristas somos matemáticos, somos científicos, decimos las cosas como son; lo mejor que ha dado la izquierda, desde Pizarro hasta ahorita, como partido político, ha sido Sendero Luminoso. Y que me graben, carajo”, afirmó durante una reunión en su casa en Lima, ante decenas de reservistas y simpatizantes y que fue transmitida por su Facebook.

Atrás quedó la dedicación con las que confeccionaba muñecas de Hello Kitty para poder acortar su tiempo en prisión; ahora, según lo evidencia el video, el menor de la familia Humala Tasso se dedica a mostrar admiración y exaltar a una organización terrorista como Sendero Luminoso (SL).

Al menos así lo entiende la Procuraduría Antiterrorismo que denunció al cabecilla etnocacerista ante la fiscalía, pues considera que en dichas expresiones “se aprecia una justificación” a Sendero Luminoso y “el enarbolamiento que se hace a la ideología de esta organización terrorista” al propalar frases que justifican a SL.

“Estas frases propaladas constituyen una honra y justificación a la organización terrorista y dan vigencia a su ideología que puede generar incitación a la violencia en la población y provocar a que se cometan actos contra la tranquilidad pública, los mismos que fueron realizados por miembros de dicha organización terrorista”, indican.

La procuraduría, al frente del abogado Milko Ruiz, recuerda que la Corte Suprema de la República ha establecido que uno de los objetivos de la agrupación terrorista “Sendero Luminoso” es la subversión del orden constitucional y la alteración grave de la paz pública.

En su denuncia, además, enfatiza que dicha agrupación terrorista, fundada por Abimael Guzmán Reynoso, ha sido ampliamente condenada por las organizaciones nacionales e internacionales por su extrema crueldad y violencia contra campesinos, dirigentes sindicales, autoridades elegidas popularmente, la población civil, personal policial y militar; y bienes públicos y privados.

Pese a ello, señalan, Humala Tasso justifica a la organización terrorista con plena conciencia, por lo que no se trata del uso de su derecho a expresarse; sino que “legitima la acción delictiva” de SL.

Dichas acciones, se encuentran previstas y sancionadas en el artículo 316 (tipo base) y el artículo 316-A (tipo agravado) en el Código Penal, por lo que, de ser hallado responsable, Humala Tasso podría ser condenado hasta a 15 años de cárcel.

Los consideró “presos políticos”

Sin embargo, los guiños de simpatía y admiración de Antauro Humala hacia integrantes de organizaciones terroristas no son de ahora.

En el 2011, cuando purgaba prisión en el Penal de Piedras Gordas, se difundió un video grabado por el mismo Anturo Humala donde hablaba del sentir etnocacerista y allí, aseguró haberse reunido con integrantes terroristas del MRTA y de Sendero Luminoso, que habían sido trasladados hasta dicho recinto carcelario.

Indicó que los terroristas de SL, Abimaél Guzmán y Óscar Ramírez Durán ‘Feliciano’ y del MRTA, Víctor Polay Campos, Miguel Rincón Rincón y Peter Cárdenas Schulte, habían llegado a dicho penal junto con Vladimiro Montesinos.

Antauro Humala aseguró que los terroristas del MRTA y Sendero Luminoso Péter Cárdenas, Víctor Polay Campos, Miguel Rincón Rincón y Óscar Ramírez Durand (a) ‘Feliciano’ eran "presos políticos". (USI)





Fue entonces que, según sus propias palabras, no pudo hablar con Guzmán Reynoso porque no estuvo en su pabellón, a diferencia de Polay Campos, Rincón Rincón, Cárdenas Schulte y ‘Feliciano’, con los que sí habló. Sobre ellos, aseveró, “mantienen la dignidad del preso político. Podrán estar vencidos pero no están rendidos”.

Además, aseveró que “estos compatriotas tienen todavía bastante que dar al país”.

“Yo considero que cinco de ellos son presos políticos y el otro, que es Montesinos, es un preso común. Los otros sí son presos políticos que están por su pensamiento y por ser ejecutivos con el pensamiento”, aseguró entonces.

Ello, coincidiría con sus recientes declaraciones donde expresa su admiración por la organización terrorista Sendero Luminoso, a la que considera un partido político.





“Combatiente estoico”

En el 2011, Humala Tasso también publicó su libro “Etnocacerismo, izquierda y globalidad (Visión etnocacerista)”, donde además de su ideas nacionalistas, expresó su admiración por Sendero Luminoso, cuyo cabecilla es el terrorista Abimael Guzmán.

En una entrevista transcrita en la publicación, Humala Tasso ya concebía la idea de que SL era un “partido político” cuya limitación fue “no tener una formación de cuadros continua”. Además, dijo estar “impresionado” de los mandos salidos de “la primera y única promoción surgida de la Escuela Militar que tuvo ese partido en las punas de Chuschi (Ayacucho)”.

El etnocacerista asegura también que se sintió interesado por esa “generación histórica” que condujo “toda o casi toda la guerra”.

“Independientemente de mi rivalidad doctrinal y bélica, vi en esa generación al combatiente estoico, hasta de respeto por su calidad y entrega cual apóstoles a una causa que no comparto”, sostiene Humala Tasso (Etnocacerismo, izquierda y globalidad (Visión etnocacerista. 2011. Pg. 267).









En otras líneas, el etnocacerista dice dudar que Abimael Guzmán, a quien llama “líder”, se haya arrepentido de sus actos, ya que debido a su “performance” parece que “tiene el carisma del ‘viejo comunista’ cuya perseverancia, aún en la derrota, suele expresarse en encaprichamiento y tozudez que a la larga le favorece en imagen personal”.

“Que hubo preocupación por formar cuadro. Respecto a las escuelas populares, estas fueron de especial dedicación para reprimir (…) Creo que como modalidad de ‘semillero’ fue acertada. Todo movimiento insurgente tiene que concientizar y en ese aspecto la convicción ideológica es trascendetal (Pensamiento Gonzalo)”

Antauro Humala. Etnocacerismo, izquierda y globalidad-Visión etnocacerista-. 2011. Pg. 279.









Debe regresar a prisión

El exintegrante del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), José Luis Gil Becerra, no tiene dudas de que el caso de Antauro Humala tenga todos los elementos que componen el delito de apología del terrorismo de Sendero Luminoso.

“Ya hay cinco personas encarceladas por apología del terrorismo, que han mencionado de la misma forma su apoyo a esta organización terrorista. Esta persona, Humala, lo ha hecho de manera flagrante, públicamente, ante un grupo de personas que ha permitido la publicación de este video. El Ministerio Público debe pedir su detención inmediata al Poder Judicial”, sostuvo.

Gil explicó su posición indicando que el mismo etnocacerista, según el video grabado, ha “fundamentado” su apología al terrorismo diciendo que “lo mejor que ha dado la izquierda como partido político ha sido Sendero Luminoso”.

“En esa primera parte hace un acto apologético de esa organización terrorista, que en primer lugar no es partido político y de ninguna manera ha sido un aporte, una organización que ha destruido el país como lo hizo en la década del ‘80 y lo viene haciendo hoy”.

José Luis Gil Becerra, exGein.





Cuando Humala Tasso, agrega el especialista, “sostiene y fundamenta” que Sendero Luminoso ha aportado “ideología, liderazgo y martirologio”, las tres palabras “son totalmente falsas”.

Empezando por la ideología, señala Gil Becerra, el maoísmo y el ‘pensamiento Gonzalo’ no existen, no son ninguna ideología. Señala que se trata de un grupo de ideas del cabecilla terrorista Abimael Guzmán, que no han tenido siquiera el apoyo de otra organización mundial. Por tanto, si no se ha universalizado no puede ser una ideología.

De otro lado, sobre el liderazgo, el exGein precisa que Guzmán Reynoso “no era un líder, era un cabecilla terrorista” que encabezó a una organización que le produjo al Perú más de US35 millones en pérdidas y más de 70 mil muertos, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

“Sobre el martirologio, hablar de que los asesinos de Sendero Luminoso, que fueron abatidos por la fuerza de seguridad en su intento por tomar el poder del Estado, eso no es un martirologio de ninguna forma. No se le puede llamar mártires a los terroristas de Sendero Luminoso que asesinaron al pueblo”, expresó.

Por ello, reitera, las frases de Humala Tasso “son apologéticas” y “merece regresar, prontamente, a la cárcel”.

El penalista Luis Lamas Puccio recuerda que el tribunal Constitucional (TC) ya ha sentado algunos precedentes para una interpretación correcta del delito de apología al terrorismo, que parte de la premisa de una declaración que se refiera a hechos considerados actos terroristas y que incluso hayan recibido una condena por desplegar crímenes terroristas.

Además, señala que el delito se cometería cuando la persona hace las afirmaciones categóricas, está consciente de lo que está diciendo y lo hace de manera intencionada, como en el caso de Antauro Humala.

“Él (Antauro Humala) lo ha manifestado en esos términos, incluso, en términos un poco desafiantes, es decir que no tiene ningún temor”, señaló.

Para precisar el caso desde el aspecto netamente procesal, señala Lamas Puccio, se debe visualizar el video del discurso de Humala en su totalidad; y en su presencia y la de su abogado, transcribir de manera textual las palabras para determinarse si estas están enmarcadas dentro de los parámetros del delito de apología al terrorismo.

“De momento, (Antauro Humala) está haciendo una declaración positiva sobre el terrorismo. El terrorismo es un hecho histórico en el Perú que ha merituado una serie de sentencias condenatorias y él, al hacer este tipo de aseveraciones, de una u otra manera estaría justificando estas actividades”, sostuvo el abogado.

De otro lado, el penalista Carlos Caro, señala que se tendría que analizar cada una de las palabras de Antauro Humala, puesto que persiste el derecho de inocencia y además, ya que la norma penal no podría aplicarse de manera genérica.

Caro señaló que, si bien Sendero Luminoso ha sido condenado penalmente y también por organizaciones nacional o internacionales como una agrupación terrorista; sin embargo, si se está hablando en general de una organización y acto terrorista concreto sería difícil de condenar por apología.

“Creo que hay una pauta criminal para iniciar las investigación, pero la discusión estará en el punto de que, si se está realizando apología a la organización o actos concretos de la organización terrorista”, comentó.

