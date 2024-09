Durante la actividad, Humala dijo que en el supuesto de llegar a la presidencia, desconocerá la Constitución y fusilará a su hermano, el expresidente Ollanta Humala, así como a los exmandatarios Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski.

“Ganamos la elección y el 28 de julio, en el primer minuto, se está desconociendo la Constitución del japonés. No se está derogando, porque eso es ser cómplice de lo actuado. Tenemos que desconocer. Exprofesamente vamos a crear un problemón. Y ya tendremos la solución, que es el artículo 307 de la Constitución del 79. Ese artículo es básico para nosotros porque nos permitirá tener la herramienta legal, constitucional, para fusilar presidentes; repito, para fusilar presidentes”, señaló.

Con ese discurso azuzó a los asistentes al evento, entre quienes se encontraban sus simpatizantes, militantes de Juntos por el Perú y representantes de diversos colectivos de izquierda.

Humala añadió: “Los grandes procesos revolucionarios también son grandes procesos psicológicos. El pueblo peruano, cuando vea, escuche en RPP [Radio Programas del Perú] que han fusilado a Kuczynski, que han fusilado a Ollanta, que han fusilado a Toledo, va a decir: ‘Ah, caray, este es un proyecto nacional. Me anoto’. ¿Y allí qué pasará? No seré como el traidor de mi hermano, que juró un minuto por la Constitución del 79 y traicionó [a la población]”.

El etnocacerista dio esas declaraciones a pesar de que en agosto último, la Fiscalía de la Nación solicitó a la Corte Suprema que declare la ilegalidad del partido A.N.T.A.U.R.O. por, precisamente, promover atentados contra la vida e integridad de las personas; es decir, por conducta antidemocrática .

La solicitud incluye la cancelación de la inscripción del partido ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), el cierre de sus locales partidarios, que se dicte una orden para que no pueda reinscribirse y, por último, que se inhabilite a los dirigentes responsables de conducta antidemocrática.

Es la primera vez que el Ministerio Público solicita una medida como esa. Para ello, se amparó en el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), vigente desde noviembre del 2003. El artículo establece que la Corte Suprema puede declarar la ilegalidad de un partido por conducta antidemocrática únicamente a pedido de la Fiscalía de la Nación o la Defensoría del Pueblo.

El caso será evaluado en audiencia por la Sala Suprema de Derecho Constitucional y Social Permanente este 14 de octubre.

El partido argumenta que, en teoría, Humala es solo un militante más y no ocupa ningún cargo dirigencial; es decir, asegura que A.N.T.A.U.R.O. no es de Antauro. “El partido tiene más de 30 mil afiliados, Antauro Humala es uno de ellos, no es fundador, tampoco dirigente. Él debe asumir la responsabilidad por sus propuestas, que lo tachen a él, el partido es otra cosa”, expresó el personero legal de esa agrupación, Rubén Ramos Zapata, recientemente en comunicación con El Comercio.

No obstante, en la práctica el etnocacerista fundó la agrupación y la utiliza para tentar la presidencia. Él mismo encabeza las principales actividades proselitistas del partido.

Contra los principios democráticos

El abogado penalista Vladimir Padilla señaló que el discurso de Humala refuerza el argumento de la Fiscalía de la Nación para pedir la ilegalidad del partido.

“En los hechos es el líder de esa organización, y lo que está explotando es un discurso de odio. Pero un discurso sobre el uso de la violencia como herramienta de solución a cualquier tipo de diferencia política está al margen de cualquier principio democrático. Una democracia no lo puede aceptar”, agregó.

Padilla destacó que Humala ha ratificado su poco sentido democrático, que en el pasado lo llevó a la acción. En enero del 2005, al mando de un grupo de etnocaceristas, irrumpió en la comisaría de Andahuaylas (Apurímac), levantándose en armas contra el entonces gobierno de Alejandro Toledo, a quien le pedía su renuncia. En ese levantamiento fueron asesinados cuatro efectivos policiales.

Por ese caso, conocido como el ‘Andahuaylazo’, Humala fue condenado a 19 años de cárcel por delitos de homicidio simple, secuestro, daños agravados, sustracción o arrebato de arma de fuego y rebelión.

Tras cumplir más de 17 años de condena y acogerse a un programa de redención de la pena, el etnocacerista recuperó su libertad en agosto del 2022. No obstante, nunca mostró arrepentimiento.

“Lo que está demostrando es que la pena que se le impuso no sirvió para resocializarlo. El único límite será lo que a él se le ocurra, y eso no se puede aceptar desde ningún punto de vista”, aseguró Padilla.

En tanto, el abogado Jorge Jáuregui, especialista en derecho electoral, consideró que “su conducta es muy grave, pero [...] los discursos políticos que son demagógicos por sí solos no son una causal para disolver un partido político”.

“Si bien es cierto que apuntala la construcción de una acción política claramente antidemocrática, contra los fundamentos básicos de un estado de derecho, no define la acción. Lo mismo pasó, por ejemplo, con el señor [Rafael] López Aliaga, que pidió la muerte de Pedro Castillo, quien ganó una elección de forma legítima. ¿Se podría sancionar a Renovación Popular por la orientación autoritaria que tiene el señor López Aliaga? De modo general, sería admitir que se pueda sacar fácilmente de competencia a partidos”, dijo.

No obstante, señaló que “no hay posibilidad jurídica” de que Humala postule a la presidencia. Esto porque el artículo 34-A de la Constitución establece que las personas con sentencia condenatoria por delito doloso están impedidas de postular a cargos de elección popular.

El especialista señaló que una posible candidatura de Humala sería rechazada por un Jurado Electoral Especial (JEE) en primera instancia.

Coalición política

Durante el evento, el presidente de Juntos por el Perú, el congresista y exministro Roberto Sánchez, se refirió a Humala como el líder que refundará el país. Con esto confirmó el pacto electoral entre A.N.T.A.U.R.O. y su partido.

“Para los grandes cambios necesitamos la más grande unidad”, dijo.

Luego se dirigió directamente a Humala y señaló: “Compañero, esto recién empieza. Este proceso será inédito, el más duro, recio [...] El reto no es solo ganar el Gobierno, compatriota. ¿Usted cree, compatriota, que lo van a dejar gobernar? Es por eso que necesitamos mayoría política y mayoría social”.

Actualmente Sánchez enfrenta un proceso judicial por el golpe de Estado que dio el entonces presidente Castillo en diciembre del 2022, cuando se desempeñaba como ministro de Comercio Exterior y Turismo. La fiscalía solicitó una condena de 25 años de prisión en su contra por presuntamente haber colaborado o apoyado el plan golpista.

En tanto, Humala calificó la actividad proselitista como un evento “unificador”. “Estamos, con los hermanos de la izquierda, haciendo camino al andar”, agregó.

Sánchez y Humala estuvieron acompañados del excanciller Héctor Béjar, quien duró poco más de dos semanas en Torre Tagle, durante el gobierno de Pedro Castillo. Renunció tras ser cuestionado por sus declaraciones sobre el terrorismo y la Marina de Guerra del Perú.

Además, Sánchez comunicó la participación de distintos colectivos de izquierda, entre los que mencionó a Venceremos, Colectivo Emancipador y Movimiento de Liberación 19 de Julio.

El acto fue difundido previamente con el logo de un grupo de adoctrinamiento liderado por Humala, denominado Escuela de Formación Política e Ideológica A.N.T.A.U.R.O. Este es dirigido por Pilar Roca, quien recientemente fue veedora internacional de las elecciones venezolanas, invitada por el Consejo Nacional Electoral de ese país.