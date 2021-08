“El ciudadano Pedro Castillo Terrones, actual presidente electo del Perú, ha ofrecido públicamente indultar al interno Antauro Humala […] Creo que esto contribuye al criterio de conciencia de los señores jueces”.

El 23 de julio, en los poquísimos días que hubo entre la proclamación de Castillo y su juramentación, y hablando en tercera persona sobre sí mismo, Antauro Humala argumentó que la promesa de la campaña era una buena razón para que los jueces fallaran a su favor.

Pero no fue así. La Tercera Sala Penal Liquidadora para Procesos con Reos en Cárcel declaró improcedente el pedido de libertad condicional que Humala interpuso en mayo del 2019 . Él cumple una condena de 19 años de cárcel por homicidio, secuestro, rebelión, sustracción de armas y daños al patrimonio.

El factor Virgilio

La resolución menciona otro detalle: Humala no ha cumplido con pagar la reparación civil, que suma casi S/1′300.000 . Solo se ha cancelado S/130 mil.

Se sabe que los S/130 mil abonados vienen, casi por completo, del excongresista Virgilio Acuña. El primer pago (mayo del 2019) fue por S/50 mil en una agencia chiclayana del Banco de la Nación, tal como se lee en el recibo.

Luego, en agosto de ese año, Acuña entregó al juzgado una carta fianza que ofrecía como garantía de pago algunas propiedades suyas: dos departamentos en Chiclayo y otros tres predios.

En aquellos tiempos estaban muy cerca el uno del otro. Acuña lo visitaba en el penal, abogaba por él, y postuló a las elecciones congresales de enero del 2020 con Unión por el Perú (UPP), partido que dirige José Vega y que intentó acoger al propio Antauro. “El primer proyecto de ley que presentaremos como bancada es la amnistía para el preso político Antauro Humala”, anunció Virgilio en la calentura de aquella campaña.

No salió elegido, pero se mantuvo cerca; Acuña incluso adquirió un kit electoral ante la ONPE para reunir firmas y presentar un proyecto de amnistía a favor de su Humala, su amigo íntimo.

Pero en octubre del 2020 las cosas cambiaron. Acuña y Vega tuvieron entredichos relacionados a la conformación de las listas de UPP para las elecciones generales del 2021. El primero sentía que él y el sector del etnocacerismo más fiel a Humala habían sido relegados. Vega, dueño de la inscripción, armaba y desarmaba las listas.

Humala, encerrado y a veces incomunicado, llegaba tarde a las decisiones. Todo se enfrió.

Puño y letra

Poco después, Humala tomó la iniciativa, cogió un lapicero y, con trazo enérgico y ansioso, escribió una breve carta a Acuña.

“Te pido, amigo, que atiendas urgentemente a mi abogado para que –respecto a la fianza con propiedades tuyas– se te explique que tu señora esposa también ha de suscribirla”.

El mensaje escrito por Antauro Humala. (Foto: El Comercio)

Fue a fines de noviembre del 2020, un tiempo que ahora suena remoto. Francisco Sagasti recién había jurado como presidente de la transición y, en medio de la pandemia, la campaña presidencial era apática.

La respuesta de Acuña, escrita en computadora, llegó el 3 de diciembre a la celda. “ No continuaré apoyando con la garantía de mis bienes para afianzar la reparación civil ”, se podía leer. No solo no corregiría la carta fianza, sino que no lo ayudaría más.

La respuesta de Virgilio Acuña. (Foto: El Comercio)

Es por eso que la reciente resolución del 23 de julio pasado añade esto: “Si bien se adjunta copias literales de los inmuebles, en las que figuran como propietarios Virgilio Acuña Peralta y su cónyuge Margarita Chaparro Valle de Acuña, esta no firma la carta fianza, no acreditándose que ha prestado su consentimiento”.

Con más de 16 años preso, y con múltiples intentos por obtener su libertad, Antauro Humala nunca imaginó que una firma inexistente fuera un candado tan difícil de abrir.

Las presiones del entorno antaurista

El presidente Castillo se ha reunido dos veces con Virgilio Acuña. La última fue esta semana, y participó Aníbal Torres, ministro de Justicia. Ante la enorme suspicacia, Acuña mantiene su versión: “No hemos hablado de Antauro”.

Carmen Huidobro, abogada de Humala, ha sostenido una reunión con el primer ministro, Guido Bellido , quien se ha mostrado a favor de un indulto. “Confiamos en que el presidente cumpla lo ofrecido en campaña”, comentó Huidobro.

En otro tono de voz, Ricardo Repetto, hijastro de Humala y su vocero político, dijo: “Quiero confiar en el profesor, pero el tiempo está pasando y la militancia está enérgica”.

Diversos especialistas consultados coinciden en que la figura del indulto no procede por la gravedad de los delitos y porque no hay una causa humanitaria que lo justifique.

