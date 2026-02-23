APP saluda nombramiento de Hernando de Soto: “aporta estabilidad, confianza y predictibilidad”

El partido Alianza para el Progreso (APP) saludó el nombramiento del economista Hernando de Soto como presidente del Consejo de Ministros en el gobierno del mandatario José María Balcázar porque -según dijo- aportará “estabilidad, confianza y predictibilidad”.

A través de un comunicado, afirmó que De Soto es una de las “personalidades más destacadas del país”, cuya trayectoria académica, experiencia internacional y aporte al desarrollo económico del Perú “lo convierten en una figura de solvencia técnica y visión estratégica”.

LEE MÁS: Denuncian que José María Balcázar publicó la tesis de su hijo como si fuese suya para postular a juez supremo

Asimismo, refirió que el trabajo de Hernando de Soto en materia de formalización, institucionalidad y promoción de la inversión “ha sido referente no solo a nivel nacional, sino internacional”.

“Consideramos que su presencia al frente del Consejo de Ministros aporta estabilidad, confianza y predictibilidad en un momento en que el Perú necesita fortalecer sus instituciones y recuperar el dinamismo económico con rostro humano”, subrayó el partido fundado por César Acuña.

“La decisión tomada por el actual mandatario es una muestra clara de un equilibrio técnico – político en la toma de decisiones de políticas públicas orientadas a fortalecer la economía como pilar del crecimiento sostenido de nuestra economía. Esto favorece a los más de 3 millones de emprendedores peruanos que día a día hace patria”, agregó.

Finalmente, APP reafirmó su disposición al “diálogo constructivo” y al trabajo coordinado en favor de la gobernabilidad, el crecimiento con inclusión y el “bienestar de los peruanos más vulnerables”.

COMUNICADO pic.twitter.com/cazgw47ZXA — Alianza Para el Progreso (@Peru_APP) February 23, 2026

Como se recuerda, a cuatro días de haber jurado como presidente, Palacio de Gobierno anunció que Hernando de Soto será el titular del Consejo de Ministros. Además, adelantó que la juramentación del Gabinete se realizará este martes 24 de febrero.

Según el comunicado, José María Balcázar sostuvo una reunión de trabajo para “definir las primeras acciones dentro del marco constitucional y de las facultades conferidas por el Congreso a esta gestión transitoria”.