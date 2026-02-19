APP sobre la elección de Balcázar: “Es el resultado de acuerdos políticos bajo la mesa”

La agrupación política Alianza Para el Progreso (APP) acusó al líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, por faciliitar la elección del nuevo presidente interno, el izquierdista José María Balcázar.

“La elección de José Balcázar no es solo el resultado de una votación interna. Es la consecuencia directa de acuerdos políticos bajo la mesa, donde los votos ocultos de Renovación Popular, de Rafael López Aliaga, terminaron inclinando la balanza a favor de Perú Libre, evidenciando la hipocresía de quienes dicen defender principios en público, pero en los hechos facilitan resultados completamente distintos” , indicó APP a través de un comunicado.

Asimismo, Alianza Para el Progreso señaló que no permitirán ningún intento de indulto ni beneficios para Pedro Castillo ni para Vladimir Cerrón.

Comunicado de APP

“El nuevo escenario político bajo la conducción de José Balcázar debe concentrarse exclusivamente en tres tareas urgentes que demanda el país: garantizar elecciones limpias, transparentes y con legitimidad; enfrentar con decisión la inseguridad para devolver tranquilidad a las familias peruanas; y cuidar las políticas económicas para que no desestabilicen al país”, indicó el partido de César Acuña.