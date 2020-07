Aprobación presidencial en los primeros 5 meses [INTERACTIVO]

Las comparaciones resultan odiosas y en política suelen sacar más de una roncha. Pero los números están allí, no se pueden ocultar y menos olvidar.

Ahora que el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) está volteando la página de su quinto mes de gobierno, con 48% de aprobación, es decir trece puntos menos que al comienzo de su gestión (61%), hurgamos en el archivo para recordar cómo evolucionó la popularidad de sus antecesores en la recta inicial de sus gestiones.

Quien tuvo la caída más pronunciada fue el ex presidente Alejandro Toledo. Después de empezar con 59% de aprobación, el líder de Perú Posible llegó a la Navidad con 30%; es decir, 29 puntos menos.

También en trece puntos cayó su sucesor Alan García en lo que fue su segundo mandato presidencial. Él empezó con un 63% de popularidad (PPK lo tuvo en setiembre último) y terminó a fines del 2006 con 50%; es decir, también bajó trece escalones, al igual que Kuczynski.

Mejor le fue al ex presidente Ollanta Humala, que bajó de 55% a 47% de aprobación, apenas ocho puntos, la caída menos brusca en términos de aprobación. La moderación de su discurso antisistema prolongó la luna de miel.

—Esas cosas que mellan— El escándalo por su asesor Carlos Moreno, investigado hoy por actos de corrupción, y el hecho de que para una mayoría Kuczynski “no se preocupa por mejorar la seguridad ciudadana” han mellado su popularidad.

El politólogo Luis Nunes le suma “la falta de operadores políticos que acompañen la gestión gubernamental” y de una estrategia de comunicación para explicar a la población de manera sencilla las acciones de Gobierno en temas como salud, educación e infraestructura.

Para el analista, pese a que el primer ministro Fernando Zavala es una persona preparada, “no es un operador político, y los gobiernos son mezcla de ambos”. Además hay un trabajo pendiente con la bancada de gobierno que permita afianzar posiciones. Nunes se pregunta cómo quisiera esta ser recordada en cinco años. “Deben señalar su norte si quieren dejar huella”, aconseja al grupo que lidera el legislador Carlos Bruce.

El periodista político y conductor de televisión Enrique Castillo opina que esta gestión “se está demorando en un duro proceso de aprendizaje para gobernar y que hasta ahora no resuelve”. Basta recordar que el mandatario admitió recientemente en un programa dominical lo siguiente sobre su bancada: “A veces no me escucha mucho”.

Para el analista político Arturo Maldonado, a excepción del caso de Carlos Moreno, no hubo errores garrafales del Ejecutivo durante estos cinco meses.

“Los otros no han sido errores, sino enfrentamientos entre los dos poderes del Estado que originan tensiones. Esto forma parte del juego democrático”, comenta.

Maldonado anota que aún esta primera etapa de gestión no es crítica y que él llamaría de “equilibro” en tanto el Gobierno es consciente de cuál es su debilidad. “Están a la búsqueda de tratar de fortalecerse a través de diálogos y alianzas con gobiernos regionales”, opina.

Nunes, en la misma línea, subraya que no ve un Gobierno que va camino al fracaso, pero sí que tendrá una convivencia forzada, que deberá llevar la fiesta en paz, y que tanto Gobierno como oposición tendrán que aprender a hacerlo si no quieren que la opinión pública los siga castigando en las encuestas.

