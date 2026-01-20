Aron Espinoza, dirigente del partido Podemos Perú y candidato a diputado por Lima, pidió la renuncia del presidente interino José Jerí tras la difusión de reuniones no registradas del mandatario con el empresario de origen chino Zhihua Yang.

Espinoza sostuvo que la salida de Jerí es la opción “más saludable para el país” ante las recientes revelaciones sobre sus vínculos con el sector empresarial, a través de una publicación en su cuenta de X.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Espinoza advirtió que la investidura presidencial no debe verse comprometida por este tipo de conductas. “El país no se detuvo cuando cayó Castillo y Boluarte, tampoco lo hará ahora”, comentó.

La investidura presidencial no se mancha. José Jerí reconoció su error y siguen saliendo revelaciones sobre su predilección con ciertos empresarios chinos. Lo más saludable para el país es su renuncia. El país no se detuvo cuando cayó Castillo y Boluarte, tampoco lo hará ahora. — Aron Espinoza (@TuAmigoAron) January 20, 2026

Los cuestionamientos contra Jerí se intensificaron luego de que se hicieran públicos encuentros en un restaurante del distrito de San Borja y en un local comercial del Cercado de Lima. Estas citas ocurrieron los días 26 de diciembre y 6 de enero sin figurar en la agenda oficial de actividades presidenciales. El empresario involucrado, Zhihua “Johnny” Yang, posee vínculos con diversas compañías de los rubros de construcción y energía.

Este mismo 20 de enero, el partido Alianza Para el Progreso (APP) emitió un comunicado oficial exigiendo la dimisión inmediata del jefe de Estado por responsabilidad política y moral. La organización calificó las conductas atribuidas al presidente como inadmisibles y vulneratorias de los principios de transparencia que rigen la función pública. APP instó al Ministerio Público a actuar con la máxima celeridad y firmeza en las investigaciones iniciadas sobre el caso.

Ante los hechos expuestos, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar contra el presidente por los presuntos delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses. El fiscal interino Tomás Gálvez confirmó que las diligencias buscan determinar responsabilidades concretas respecto a los alcances de estas reuniones. Por su parte, el jefe de Estado ha manifestado su disposición para ofrecer las aclaraciones correspondientes ante las autoridades.