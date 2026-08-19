La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) se pronunció sobre el proyecto de ley del diputado Aldo Bravo (Renovación Popular), que propone penalizar la denominada “apología al delito agravado” durante situaciones de crisis política y/o conflictos sociales. (Foto: ANP)
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) se pronunció sobre el proyecto de ley del diputado Aldo Bravo (Renovación Popular), que propone penalizar la denominada “apología al delito agravado” durante situaciones de crisis política y/o conflictos sociales. (Foto: ANP)
Por Redacción EC

La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) advirtió que el proyecto de ley del diputado Aldo Bravo (Renovación Popular), que propone penalizar la denominada “apología al delito agravado” durante situaciones de crisis política y/o conflictos sociales, afecta seriamente el ejercicio de libertad de expresión, el derecho a la información y el ejercicio del periodismo.

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