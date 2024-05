La suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, le pidió a un colaborador eficaz que negara vínculos con el abogado José Castillo Alva y con el capitán PNP Jorge Rodríguez Menacho, investigados por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) en el caso Valkiria.

El Comercio accedió a la transcripción de la conversación que Benavides sostuvo con el colaborador de clave 08-2024 el 2 de febrero último.

“No lo veo bien, doctora. No lo veo bien”, dice el delator. “¿En qué parte? ¿En qué parte sería? No lo sé, no te entiendo”, responde Benavides. “En esa parte, doctora, en la parte de [José] Castillo, me han preguntado si es que yo lo conozco, si me pidió, si yo trasladé algo, algún pedido de él, si lo conozco al policía [Rodríguez] Menacho”, le indica el colaborador. “Hubieras dicho que no nomás y punto, porque no”, concluye la suspendida fiscal de la Nación.

Durante la conversación telefónica, que tiene una duración de 13 minutos, Benavides le recuerda a su interlocutor: “si me hubieras avisado antes, porque justo ya nosotros sabíamos ese punto, por eso que nosotros nos preocupamos, porque el policía...” y el colaborador responde: “pero me hubiera avisado [antes], doctora”.

Testimonios

El delator 08-2024 confesó ante el Eficcop que sí conocía al investigado Castillo: “Efectivamente en ese edificio me citó y ahí me reuní con José Castillo Alva y Mirtha Gonzáles ingresando por la puerta con numeración N” 930 y me dirigí hacia el piso 19 de dicho edificio, el cual tenía acceso directo hacia el departamento”. En su testimonio, hace referencia a un inmueble ubicado en la Av. Aurelio Miró Quesada en el distrito de San isidro.

En la reunión descrita por el colaborador, Castillo le pidió “insistir” con Benavides para que realizará cambios y nombramientos de fiscales vinculados al Caso Cuellos Blancos del Puerto: “Me dijo que tenía que insistir con Patricia Benavides para que designe a [Abelardo César] Caycho Ramis como fiscal de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Santa Rosa porque esta fiscalía tenía la investigación contra Walter Ríos”.

El colaborador le confirmó que insistiría con la solicitud.

En el diálogo de Benavides con el colaborador de la fiscalía, este le recuerda: “Pero donde sí me han insistido muchísimo es en este.. lo del policía [Rodríguez] Menacho”. “Pero él, él, yo no sé nada de él. ¿Tú sabes algo de él?”, contesta Benavides.

El exasesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, reveló ante el Eficcop que el capitán PNP Jorge Rodríguez fue quien le advirtió, a través de la investigada Mirtha Gonzales Yep, que iba a haber una “fiesta” en su casa, en referencia el operativo de noviembre del 2023 que terminó con su detención. Minutos después, Villanueva recibió la llamada de Benavides alertándolo sobre la misma intervención.

Además, el propio Jorge Rodríguez reconoció ante el Eficcop que se reunió con la suspendida fiscal de la Nación en la sede del Ministerio Público. Benavides buscaba conocer si existía el informe sobre las llamadas entre Antonio Camayo y ella sobre el caso Cuellos Blancos. Benavides luego presentó a Rodríguez como testigo ante la Junta Nacional de Justicia para que emitiera una opinión a su favor en esta investigación.

La reunión, que fue coordinada por el periodista Juan Carlos Tafur, se dio entre marzo y abril del año pasado. En la sesión participaron Benavides, sus exasesores Miguel Girao, Jaime Villanueva, Tafur y el investigado Rodríguez.

Transcripción completa del audio:

CE 08-2024: ¿Aló?

Patricia Benavides: Alo

[...]

CE 08-2024: Doctora, mire, en principio todo bien, me preguntaron...

Patricia Benavides: Ujum.

CE 08-2024: Me preguntaron si había, hablamos y...

Patricia Benavides: Ujum.

CE 08-2024: Antes del operativo.

Patricia Benavides: Ujum.

CE 08-2024: Pero donde sí me han insistido muchísimo es en este.. lo del policía [Rodríguez] Menacho.

Patricia Benavides: Ya.

CE 08-2024: Sí, sí...

Patricia Benavides: Pero él, él, yo no sé nada de él. ¿Tíu sabes algo de él?

CE 08-2024: De él no, no.

Patricia Benavides: ¿Entonces? ¿En qué sentido?

CE 08-2024: Pero han insistido mucho, doctora, mucho de él. De Castillo Alva también.

Patricia Benavides: ¿Ya?

CE 08-2024: No lo veo bien, doctora. No lo veo bien.

Patricia Benavides: ¿En qué parte? ¿En qué parte sería? No lo sé, no te entiendo.

CE 08-2024: En esa parte doctora, en la parte de Castillo, me han preguntado si es que yo lo conozco, si me pidió, si yo trasladé algo, algún pedido de él, si lo conozco al policía [Rodríguez] Menacho.

Patricia Benavides: Hubieras dicho que no nomás y punto, porque no.

CE 08-2024: Me he cerrado en eso.

[...]

CE 08-2024: Yo estoy, yo estoy convencido, por eso es que me he mantenido en esa línea, no hemos hablado en la noche, este... yo no he traslado [sic] ningún pedido de Castillo, al policía no lo conozco.

Patricia Benavides: Ujum, ujum, así es...

CE 08-2024: Pero sí han sido bien insistentes, pero bueno, ya eso, eso eso es doctora.

Patricia Benavides: Sí, por eso que están tratando de corroborar, pues, están tratando, porque ya [...] ha declarado también el policía, también tal cual que no, tal cual que no.

CE 08-2024: Ya.

Patricia Benavides: Así que tranquilo, sí tranquilo, tranquilo, y Miguel también es en el mismo sentido, todo de acuerdo a ley, todo de acuerdo a las cosas correctas.

CE 08-2024: Ya doctora.

Patricia Benavides: Ya.

CE 08-2024: Ya doctora, está bien, está bien.

[...]

Patricia Benavides: Tranquilo, porque si te pones así, nervioso, eso, o sea, yo sé que es un (suspiro), no sabes todo lo que uno pasa el día a día, esos están ahí con ganas de buscar por dónde fregar, no, pero no es así, o sea, tranquilo, tranquilo, las cosas correctas, así él... la policía también ha sido lo que él me ha...

[...]

Patricia Benavides: Si me hubieras avisado antes, porque justo ya nosotros sabíamos ese punto, por eso que nosotros nos preocupamos, porque el policía...

CE 08-2024: Pero me hubiera avisado, doctora.

Patricia Benavides: Porque el policía nada que ver...

CE 08-2024: Porque también me ha agarrado frío a mí.

Patricia Benavides: No, me hubieras, yo pensé que ibas [a] avisar [...] porque lo del policía, no, nada que ver, [...] cada quién busca su defensa, la que quiere, pero en ese sentido tú, bueno, tu posición también, ¿no? Tu declaración.

CE 08-2024: Sí, sí, sí, sí, definitivamente, que no, que no lo conozco al policía, que Castillo no me pidió, que yo a usted no le he pedido nada.

[...]

CE 08-2024: Cuídese, un abrazo.

Patricia Benavides: Ya, ya, oki, ya, chau, chau.