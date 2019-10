Las llamadas telefónicas interceptadas a los celulares del entorno del ex mandatario Ollanta Humala permiten conocer todos los movimientos de la ex pareja presidencial entre la primera y segunda vuelta electoral del 2011. Así, el 4 de mayo de aquel año, a las 10:52 a.m., el entonces candidato y su esposa coordinaron un encuentro con el entonces presidente del Poder Judicial, César San Martín.

La conversación, grabada del celular de Julio Torres –ex asistente y chofer de Humala–, comienza con Heredia pidiéndole a su esposo prepararse para grabar un spot. Luego, ella explica que tendrán que postergar una cita para poder encontrarse con el magistrado.

En entrevista con la Unidad de Investigación de El Comercio, San Martín confirmó aquel encuentro que, según precisó, se realizó el viernes 6 de mayo a las 8:30 a.m. Recordó que se abordó “públicamente el tema de los planes de gobierno. Incluso dimos una conferencia pública los dos en el Palacio de Justicia. Igual que con Keiko”.

–Fallo sobre Madre Mía– Año y medio atrás, el 21 de diciembre del 2009, el magistrado César San Martín y los otros miembros de la Segunda Sala Penal Transitoria marcaron la etapa final del proceso Madre Mía al no encontrar evidencias contra Ollanta Humala. El entonces abogado del líder nacionalista, Omar Chehade, describió aquel episodio en su libro “La gran usurpación” como “el mejor regalo de Navidad que debe haber recibido Ollanta Humala en su vida”.

En la resolución se consideraron “las contradicciones de tres testigos [...] las retractaciones del agraviado sobreviviente, de tres testigos y soldados”, entre otros puntos favorables a la causa de Humala. San Martín confirmó con su fallo el archivamiento sugerido antes por otros tribunales, incluyendo una resolución de octubre del 2009 de la Fiscalía Suprema en lo Penal bajo la presidencia de Pablo Sánchez.

Respecto a las acusaciones de presunta compra de testigos en el 2006, César San Martín afirmó que “se decía” que “hay de dos bandos. O sea, unos testigos que fueron coimeados por X y otros testigos coimeados por Z. Eso sí me acuerdo [...] Ahora, que sea verdad es otra cosa”.

MÁS EN POLÍTICA...

Fiscalía: Números de Ollanta Humala y Nadine Heredia no fueron interceptados ► https://t.co/Slrw2GDGXU pic.twitter.com/yOBO0TeYKm— El Comercio (@elcomercio_peru) 28 de abril de 2017