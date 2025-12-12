Augusto Blacker Miller, exministro de Relaciones Exteriores del primer gobierno de Alberto Fujimori, fue detenido este jueves en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, al tener una orden internacional de captura vigente, según prensa brasileña.

Los medios brasileños G1 y UOL informaron que la captura se efectuó la tarde del jueves 11 de diciembre en Río de Janeiro por sospecha de participación en un fraude financiero en Albania, donde permaneció varios años luego de abandonar el Perú, y donde habría cometido actos ilícitos en la construcción de una incineradora para la quema de residuos en una ciudad albanesa.

El excanciller de 80 años se encontraba en calidad de prófugo de la justicia y estaba registrado en la lista roja de la Policía Internacional (Interpol) desde hace unos siete meses.

Blacker Miller fue capturado en el barrio de Flamengo por miembros de la Unidad de Cooperación Internacional de la Policía Federal de Brasil.

Fue ministro de Relaciones Exteriores durante el primer gobierno de Alberto Fujimori entre noviembre de 1991 y abril de 1992, luego del autogolpe del 5 de abril de ese año, por lo que fue procesado y sentenciado como parte del gabinete que respaldó el golpe de Estado.