“Queríamos un partido sin ideología, sin ideas claras, para poder marcarlo con las nuestras”. Así me resume Hernando De Soto la razón por la cual Avanza País le pareció la plataforma perfecta para lanzar su candidatura presidencial. Y se afilió a él, para cumplir con el requisito de que los candidatos debían pertenecer, al menos por un año, al partido que les sirviese de trampolín. Su brazo derecho en la campaña del 2021, Miguel Vega Alvear, había peinado todo el espectro de los partidos inscritos. Algunos ponían muchas condiciones o ya tenían candidatos; otros eran muy de izquierda y no les excitaba “El misterio del capital”. Avanza les abrió los brazos y no les dio la lata.

En realidad, Avanza fue avasallado. “Fue un exceso de la gente que rodeaba a Hernando”, me dice Aldo Borrero, el actual presidente del partido, tratando de salvar su relación cordial con De Soto. No exagera: “En la lista de Lima nos dieron a partir del 22. Lucho Flores [Reátegui], el actual secretario general, era el 22″. La única excepción al avasallamiento fue la del difunto líder fundador de Avanza, Pedro Cenas, que pidió el # 1, pero le dieron el #4, un número difícil según la cultura electoral de Borrero, “porque es difícil de marcar, hay que levantar el lapicero dos veces”. Cenas no entró, pero sí Alejandro Cavero, que era el # 14 y había que levantar 3 veces el lapicero para votarlo. En un rato, conversaremos con él. Una coda sobre De Soto: tras la campaña, perdió paulatinamente interés en los temas parlamentarios. Por otro lado, no había llegado a un buen acuerdo con el partido para rehacer su comisión política con gente de su entorno. Renunció a Avanza en diciembre del 2021.

Liberales

Era, Avanza, un pequeño partido fundado por el izquierdista Pedro Cenas Casamayor el 10 de marzo del 2000 y que perdió su inscripción en el 2006 cuando postuló sin éxito a Ulises Humala (el hermano aburrido de Ollanta y Antauro). En un esfuerzo silencioso desde el 2012, volvió a juntar firmas y se reinscribió en el 2017, listo para participar en las elecciones subnacionales del 2018. Allí lanzó para Lima al derechista Julio Gagó (ex fujimorista, actual regidor y aliado de Rafael López Aliaga). En el 2020, para el congreso complementario, lanzó una lista encabezada por la ultraconservadora religiosa Beatriz Mejía. No tuvieron suerte ni con Gagó ni con Mejía, pero demostraron esa elasticidad ideológica que a De Soto le vino a pelo. Bastante elásticos, porque, si bien es claro que el pragmatismo de Cenas lo fue conduciendo a la derecha, Mejía es tan puritana que la actual bancada resulta satánica a su lado.

Hernando de Soto en mayo del 2021, junto al fundador del partido, Pedro Cenas, quien falleció poco después. (Foto: Avanza País)

A Avanza, aunque relegados en la lista, también le vino a pelo pactar con Hernando. Mírenlos ahora, con una bancada vocinglera (eran 7 y se les sumaron 3 de Renovación, Norma Yarrow, Diego Bazán y María Córdova), ostentando la presidencia del Congreso, 74 alcaldías distritales, 10 provinciales, 1 gobernador regional (Luis Otsuka de Madre de Dios), y la expectativa por lanzar al magnate ayacuchano Carlos Añaños para las próximas elecciones, cualquiera que sea la fecha. Bueno, Añaños no ha asegurado nada pero si se anima, con la venia de su familia y su emporio de bebidas, puede hacerlo a través del partido al que ya está afiliado desde el 2020, según el ROP (Registro de Organizaciones Políticas). Se afilió, según me lo confirmó De Soto, porque pensaba ser el segundo vicepresidente en la plancha presidencial, pero luego se desanimó. La afiliación está vigente.

Pedro Cenas había sido muy cercano al ex alcalde izquierdista de Lima, Alfonso ‘Frijolito’ Barrantes y por eso su primer símbolo fue un frijol. Pero su pragmatismo lo llevó a acoger diversas líneas o personajes. El símbolo del tren, vigente hasta hoy, los abarcaba a todos y va mejor con el impulso kinético del logo. ‘El Perú avanza’, vaya, hasta coincide con el lema alanista de los años de mayor crecimiento económico. “Era un hombre dulce y amable, imposible de discutir con él”, me dice Hernando del difunto Pedro. “Era conservador en todo, incluso como izquierdista; por eso invitó a Beatriz Mejía. Pero me buscó, éramos amigos, yo soy un liberal y hacía el trabajo operativo en el partido”, me dice Aldo, empresario en el rubro de pegamentos.

Le hice a Borrero una pregunta que no me pudo contestar: ¿Cenas llegó a disponer que tú lo sucedas?. El fundador falleció de COVID en el clímax de la pandemia, dramáticamente incomunicado, y dejó muchas cosas en suspenso. Entre otras, un proceso de expulsión contra el secretario general Edwin de la Cruz Ponce, que había atacado a De Soto en plena campaña. De esa insolencia partidaria no había retorno y Borrero me asegura que De la Cruz acabó expulsado y ya pasaron esa página.

El Registro de Organizaciones Políticas (ROP) confirma la afiliación vigente de Carlos Añaños Jerí a Avanza País.

En la bancada de Avanza sí hay una congresista que no la puso el entorno ‘hernandista’ sino que fue propuesta por el partido, la chalaca Patricia Chirinos. Borrero me contó que se la presentó el veterano Luis Negreiros, el líder sindical aprista, y él la propuso al equipo de campaña. Al revés, Róger Amurúz, el difunto ex congresista fujimorista y empresario de la Educación, se ligó al entorno de De Soto y también al partido. Su apoyo a la campaña fue determinante para ubicar a su hija Roseli Amuruz (# 3 de Lima) y a Diana Gonzales (#1 de Arequipa) en lugares destacados.

Si hay algo distintivo en Avanza, si se le compara con Renovación o con los fujimoristas de Fuerza Popular, es que flamea cierta liberalidad económica y humana. Bueno, solo en algunos congresistas, porque los que llegaron de Renovación y Adriana Tudela, la actual portavoz, no son igual de liberales en ambos capítulos. Pero Cavero, Chirinos, Amuruz sí lo son. José Williams, desde que era simple congresista y ahora que es presidente con mayor razón, se guarda sus comentarios.

Quien no se los guarda es Cavero, sobre todo luego de que lo provoco, contándole que un fujimorista me dijo que los de Avanza eran ‘los yuppies de la derecha’. Aquí su réplica: “Están equivocados quienes piensan que hay partidos fuertes como Fuerza Popular y APP y otros que somos bancadas sin referente partidario. ¡Para nada!. Estamos alineados bancada y partido y, mira, en las últimas elecciones hemos sacado muchas más alcaldías que FP, nada menos que 84. Tenemos una ideología, somos liberales, creemos en las libertades; en cambio, ¿qué tiene FP, ¿el fujimorismo?, ¿qué es, una doctrina? Hay que apellidarse Fujimori para entenderlo”. Estos debates en la derecha me hacen recordar a los de la izquierda. En mi próxima crónica, “Al centro hay sitio”, podrán leer la dúplica del fujimorismo.

Nos gustamos

Alejandro me pone un ejemplo del alineamiento de la bancada con el partido. O del partido con la bancada, para ser más exactos. Borrero lo llamó para invitarlo a la reunión palaciega con Dina y Otárola. Como saben, esa ronda de diálogos se concibió con líderes partidarios, no con congresistas, aunque en algunos casos fue una amalgama de ambos. “En Fuerza Popular fue Keiko, con Lucho Galarreta y Miki Torres, nadie de la bancada y, por cierto, la mayoría no ha estado de acuerdo con su cambio sobre el adelanto. Somos Perú sí llevó a un congresista, José Jerí”, me dice Alejandro. APP no llevó a ninguno, agrego a su lista.

También le pregunté a Borrero por este romance entre partido y bancada, a contracorriente de lo que suele suceder en los últimos Congresos. “Luego de las elecciones estábamos molestos, porque nos desplazaron en las listas, pero con el tiempo hemos encontrado una columna vertebral de principios que compartimos con la bancada”. En efecto, no solo ir acompañados a Palacio es prueba de esa relación afable: la portavoz Adriana Tudela y Cavero suelen asistir a eventos del partido y dar charlas a los militantes en la escuela de líderes. Con Williams también hay una buena relación.

El romance de bancada y partido es muy corto de historia, apenas está madurando, y tiene gran margen de improvisación. Fíjense lo que pasó en la cita palaciega con Boluarte y Otárola. Borrero me contó que dijo en la reunión que le preocupaba que la PNP no estuviese protegida ante la ofensiva legal que se le viene encima de parte del activismo de derechos humanos. “De ahí a la amnistía hay un gran paso, y yo no lo dije, no es el momento”. ¿De dónde salió la declaración sobre amnistía para policías que se atribuye a Aldo, entonces?. Pues, resulta que en la breve conferencia de prensa a la salida de la reunión, en el patio de Palacio, el secretario general Luis Flores, en equívoco resumen de la conversación, habló de una amnistía. La bancada y el partido, además del propio gobierno, tuvieron que lanzar sendos comunicados señalando que la idea era un despropósito, pues no cabe hablar de amnistía cuando no hay culpables identificados y judicializados.

Aldo Borrero, presidente de Avanza País, el congresista Alejandro Cavero y el secretario general Luis González, a la salida de su cita con Dina Boluarte. (Foto: GEC)

Bancada y partido tienen expectativa de futuro. La posibilidad de lanzar a Añaños, como ya vimos, los excita, pero ello vendría, probablemente, con la condición del candidato de armar una alianza que lo posicione en el centro. Si es así, no sería casual que justo Cavero haya presentado hace unas semanas un proyecto de ley para bajar la valla de las alianzas. Lo explico: actualmente, la valla para todos es de 5% de los votos nacionales y, en caso de alianza, sube 1% por cada partido que se sume. O sea, si me alío con 3 partidos, mi valla se convierte en 8%. Ante la fragmentación de las candidaturas y los electorados, ello, sin duda, es un obstáculo.

Si bien, Avanza, como aquí está demostrado, tiene fricciones con el resto de la derecha, también ha coincidido con ella al bronquearse con la izquierda, al bregar por vacar a Castillo –participó en el autodenominado ‘bloque democrático’- y en las segundas vueltas para elegir presidente del Congreso. Censuraron a Lady Camones, en duro pulseo con FP y APP, que se vieron obligados a apoyar a Williams para la mesa directiva. Han sido más conciliadores con fujimoristas y apepistas que la aislada bancada de Renovación; pero ante el adelanto de elecciones decidieron no seguirlos. Los de Avanza avanzan por sí solos sabiendo que la coyuntura los obligará a aliarse con el resto de la derecha con tal de no regalar una nueva oportunidad a su bestia roja, la izquierda nacional.