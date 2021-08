La bancada de Renovación Popular rechazó los comentarios hechos por la legisladora Norma Yarrow (Avanza País) y respaldó al vocero de su agrupación Jorge Montoya. En declaraciones a la prensa, varios de sus integrantes explicaron que no ha existido ningún “hostigamiento” hacia Yarrow y que jamás se le pretendió excluir de las comisiones que dentro del Congreso a quienes no votaron por su lista para la Mesa Directiva.

Renovación Popular rechaza acusaciones de Norma Yarrow y respalda a su vocero Jorge Montoya

“No ha pasado nada de lo que dicen que ha pasado, como mujer respaldo a nuestro vocero de bancada. A quienes votaron por el cambio les decimos que seguimos firmes, no se dejen llevar por falsas noticias que no se ajustan a la verdad, invocamos a la calma”, aseveró Milagros Aguayo, parlamentaria del grupo político.

“Desde esta trinchera negamos las afinaciones de nuestro compañeros, lamentamos y esperamos que se puede solucionar de manera interna, esperamos que se dé una solución interna, nosotros buscamos dar gobernabilidad y todo lo que la población espera, porque para eso nos han elegido”, agregó.

En el pronunciamiento público, la legisladora Milagros Aguayo explicó que Montoya no pudo estar presente debido a que estaba encontrarse “muy afectado” por las declaraciones de Yarrow. Además dijo que el calificativo de “traidora” que usó Montoya hacia Yarrow no constituye hostigamiento.

“Montoya no dijo el nombre de Norma, la que dijo su nombre es Milagros [Leiva], traidor no es mala palabra, está en el diccionario, se quiere crear una imagen del almirante que es falsa. El jamás a hostigado a la congresista, jamás, no puede ser que todas vivamos una misma historia que haya dos verdades”, dijo.

En horas de la mañana, los congresistas que abandonaron la bancada de Renovación Popular para pasar a Avanza País, Norma Yarrow, María Córdova y Diego Bazán realizaron un pronunciamiento denunciando que no existe la democracia al interior de Renovación Popular.

“En mi caso he sido hostigada políticamente por el vocero de la bancada [Jorge Montoya] desde la votación de Mesa Directiva, he sido retirada de la bancada por no votar a favor del señor [Montoya]. Estaba de por medio la gobernabilidad del país y la palabra ante la concertación de los grupos democráticos, coordinada con Rafael López Aliga”, señaló Yarrow.

