Bernardo Navarro fue designado como nuevo embajador de Estados Unidos en el Perú, decisión que fue confirmada por el Senado estadounidense el último jueves 18 de diciembre.

“Muchas felicidades al embajador designado al Perú, Bernardo Navarro, quien fue confirmado por el Senado de Estados Unidos. Esperamos recibirlo pronto junto a su familia”, expresó la representación diplomática estadounidense en su cuenta de ‘X’ (antes Twitter).

En la actualidad, la Embajada de Estados Unidos en el Perú está a cargo de Joan Perkins, quien llegó al país en agosto de 2024 y asumió funciones como Encargada de Negocios el 18 de abril de 2025.

Anunciado por Trump

El 22 de mayo pasado, a través de un mensaje en la red social Truth, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció públicamente a Bernardo Navarro como el próximo embajador de su país en el Perú.

El mandatario destacó a Navarro como “un líder muy respetado en finanzas inmobiliarias y recuperación económica”, y también lo describió como un “apasionado en la educación” al recordarlo cuando fue presidente del Consejo Directivo del Miami Dade College, la universidad más grande de Estados Unidos.

Navarro cuenta con una licenciatura en Finanzas Internacionales en la Universidad de Miami, así como un posgrado en Gobierno en la Universidad de Harvard.

“Su experiencia en finanzas, comercio, educación y relaciones EE.UU.- Perú le permitirán ser un firme defensor de los intereses de Estados Unidos en el Perú. ¡Felicitaciones, Bernie!”, indicó Trump en aquella oportunidad.

