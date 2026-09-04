Bernie Navarro destacó la importancia de la visita de Marco Rubio al Perú. (Foto: Andina)
Bernie Navarro destacó la importancia de la visita de Marco Rubio al Perú. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, destacó la visita oficial a Lima del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio. “Esperen excelentes noticias para nuestra cooperación”, escribió en sus redes sociales.

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