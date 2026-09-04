El embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, destacó la visita oficial a Lima del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio. “Esperen excelentes noticias para nuestra cooperación”, escribió en sus redes sociales.

Mediante un comunicado oficial difundido la mañana de este viernes, se detalló que Rubio viajará a Perú Colombia, Ecuador y Perú del 8 al 10 de septiembre “para fortalecer las asociaciones clave de Estados Unidos en nuestra región”.

“Durante el viaje, se reunirá con el nuevo Gobierno de De la Espriella en Colombia, con el presidente Noboa en Ecuador y con el nuevo Gobierno de Fujimori en Perú”, se indica en un comunicado.

Uno de los grandes líderes de la administración de @POTUS Trump, @SecRubio va a pasar a la historia como el más consecuente secretario de Estado que haya tenido nuestra nación. Es un honor, como embajador, recibirlo pronto en el Perú. Esperen excelentes noticias para nuestra… https://t.co/bcvtMKjHle — Embajador Navarro (@USAmbPeru) September 4, 2026

A su vez, será también la primera visita del máximo representante de la diplomacia estadounidense a Perú tras la llegada al poder, a finales de julio, de la conservadora Keiko Fujimori.

La actual administración estadounidense otorgó recientemente al Perú el estatus oficial de aliado principal no miembro de la OTAN. Dicho reconocimiento diplomático abre canales preferenciales para el financiamiento militar extranjero y proyectos conjuntos de investigación tecnológica.

La gira de Marco Rubio por Colombia, Ecuador y el Perú

Marco Rubio, jefe de la diplomacia de Estados Unidos, visitará también a los presidentes de Colombia y Ecuador durante su recorrido por Sudamérica. En Barranquilla, Rubio dialogará con el mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella, tras el sismo del 10 de agosto de 2026.