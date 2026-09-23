El embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, participó en la firma del acuerdo para declarar al terminal del Callao y a PortMiami, como "puertos hermanos". (Foto: MTC)
El embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, participó en la firma del acuerdo para declarar al terminal del Callao y a PortMiami, como "puertos hermanos". (Foto: MTC)
Por Redacción EC

El embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, afirmó que tanto el discurso del presidente de su país, Donald Trump, como el de la mandataria Keiko Fujimori demuestran que ambos están “alineados” contra el crimen organizado transnacional.

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