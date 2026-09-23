El embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, afirmó que tanto el discurso del presidente de su país, Donald Trump, como el de la mandataria Keiko Fujimori demuestran que ambos están “alineados” contra el crimen organizado transnacional.

Durante la firma del acuerdo para declarar al terminal del Callao y a PortMiami, como “puertos hermanos”, el diplomático afirmó que Estados Unidos tomará “cartas en el asunto” para proteger la región y al hemisferio.

“Yo le diría a los criminales que tengan mucho cuidado porque estamos más alineados que nunca. Si ven el discurso del presidente Donald Trump y el discurso de la presidenta Keiko Fujimori, estamos alineados, estamos asegurándonos que la seguridad es nuestra principal preocupación para la región, para el hemisferio, y los Estados Unidos va a tomar carta en el asunto y queremos que todos los países nos apoyen y trabajar en conjunto para acabar con estos carteles y estos grupos trasnacionales”, expresó a los periodistas.

Navarro aseguró que los grupos criminales que operan en la región están mejor capacitados que los ejércitos de muchos países del hemisferio y que Estados Unidos se propone “compartir información” y capacitar para eliminarlos.

“Ya sabemos que aquí tenemos un acuerdo con el FBI, con todos los grupos que tenemos aquí, con todas las agencias que tenemos en la embajada para apoyar al Perú para combatir estos grupos. Vamos a seguir en esa capacitación, en ese compartir de inteligencia y vamos a seguir apoyando al Perú para que el Perú tome cartas en ese asunto”, acotó.

El embajador norteamericano también enfatizó que el primer paso es que la presidenta Keiko Fujimori solicitó delegación de facultades para declarar a dichas organizaciones trasnacionales como terroristas, tras lo cual vendrá la capacitación y apoyo de Estados Unidos en inteligencia.

Detalló que el propósito del Escudo de las Américas es trabajar en conjunto para que los países de la región enfrenten como un “frente unido” a dichos grupos criminales.

“El paso número 1 es que la presidenta ha pedido las facultades para determinar que estos grupos sean nombrados terroristas. Después de ese paso viene más capacitación de los Estados Unidos en inteligencia para buscar estos grupos y asegurar que los estamos mirando con un lente”, subrayó.

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“Sabemos que estos grupos, si le dan mucha presión en otro país -vamos a suponer Colombia-, es como un globo, vienen para los otros países porque son muy ágiles. Así que tenemos que trabajar en conjunto y ese es el propósito del Escudo de las Américas, que trabajemos en conjunto para que si en un país se aprieta estos grupos, van para otro y se pueda trabajar de una manera con un frente unido. Es por eso que la presidenta determinó que era importante para el país ser parte del escudo”, sentenció.