El canciller Hugo de Zela dijo que todavía están evaluando si otorgan el salvoconducto solicitado por México para permitir el viaje de Betssy Chávez, exministra del gobierno de Pedro Castillo procesada judicialmente por el golpe de Estado y a quien le otorgaron asilo.

En declaraciones a Canal N, precisó que la Convención de Caracas de 1954 que ha suscrito el Perú detalla dos etapas en el proceso del asilo diplomático, y que la primera de ellas corresponde a la decisión ya tomada por México a favor de Betssy Chávez.

“Corresponde al gobierno peruano dar una respuesta. Lo que estamos haciendo en este momento son los estudios de carácter jurídico del área de la Cancillería para poder brindar una respuesta al gobierno mexicano. Esto ha ocurrido recién ayer en la tarde y esos estudios recién se han iniciado”, comentó.

“Yo creo que en unos breves días ya debería estar listo ese informe. No me atrevo a poner un plazo. No es un tema matemático, es un tema jurídico”, agregó.

Previamente, en RPP, el canciller comentó que las obligaciones que impone la convención internacional al Perú serán respetadas porque el Perú es un “país respetuosos del derecho internacional y lo seguirá siendo”.