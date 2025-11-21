Tras ordenarse la captura de la golpista ex primera ministra Betssy Chávez, el comandante general de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola, afirmó que su institución respeta lo establecido en los estándares internacionales en el caso de las personas favorecidas con el asilo político.

Durante la presentación del plan de seguridad por los Juegos Bolivarianos 2025 en el distrito de San Luis, el oficial señaló que se encuentran en “constante coordinación” con el canciller Hugo de Zela respecto al caso de Chávez Chino, quien se encuentra asilada en la Embajada de México en Lima.

“El accionar de la Policía respecto a las personas sobre las cuales pesan órdenes de captura nacional e internacional es absolutamente la contenida en la ley. Cuando es avistada se procede a la detención, respetando los derechos constitucionales”, expresó.

“Cuando se trata de personas que están cubiertas bajo un privilegio del derecho de asilo, de refugio, también estamos en constante coordinación con el señor canciller de la república y además se cumple con todas las normas internacionales que tengan que ver con estas instituciones del asilo político, y respetamos nosotros lo que está establecido en los estándares internacionales”, agregó.

Sobre la presencia de un mayor contingente de la Policía en la sede diplomática, ubicada en San Isidro, Arriola detalló que acudió a dicha embajada como parte de un servicio de “revisión” y “supervisión”, a fin de emitir las recomendaciones del caso tras ordenarse la captura de Betssy Chávez.

“El general de la Policía Nacional tiene actividades de control, de supervisión de los diversos servicios y siendo uno de ellos, los apostados en los servicios de la embajada, lo único que hicimos fue pasar para revisar, supervisar y hacer las recomendaciones del caso, dada la situación de lo que se vive en torno de los personajes que contienen las últimas medidas jurídicas”, subrayó.

El caso

Como se recuerda, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ordenó cinco meses de prisión preventiva contra la expresidenta del Consejo de Ministros del gobierno de Pedro Castillo (2021-2022), procesada por el golpe de Estado del 2022, y ordenó su captura a nivel nacional e internacional.

El juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley declaró fundada la solicitud formulada por el Ministerio Público para que se modifique su comparecencia con restricciones debido a que Chávez Chino incumpliera sus reglas de conducta y se asilara en la Embajada de México.

La fiscal suprema Zoraida Ávalos planteó el pedido de prisión preventiva por cinco meses el 7 de noviembre contra Betssy Chávez y la audiencia se llevó a cabo el 13 de este mismo mes.

Además de dictar la restricción de cinco meses de prisión preventiva, Checkley dispuso que se traslade la orden de captura en el Perú y en el extranjero y que se notifique a la Policía Nacional, a Requisitorias del Poder Judicial y a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).