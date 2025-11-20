Betssy Chávez: Congreso no alcanza los votos para inhabilitarla ¿Quiénes la salvaron? | Tenemos Que Hablar

El Congreso no logró aprobar la inhabilitación por diez años de la ex primera ministra Betssy Chávez, aun cuando el informe acusatorio sostenía su activa participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La votación registró 63 votos a favor, 20 en contra y 4 abstenciones, quedando por debajo de los 68 necesarios. Su situación política, incluyendo el informe final de la denuncia constitucional 351 que acusa infracción de los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución, sigue en punto crítico. ¿Qué sigue para Chávez y el proceso político?