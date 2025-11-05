Betssy Chávez, quien permanece al interior de la Embajada de México en Lima a la espera de que se le otorgue un salvoconducto para dejar el país, envió un oficio al Poder Judicial para anunciar que ya no contará con la mayoría de sus abogados en el juicio por el golpe de Estado.

La información la publicó directamente en sus redes sociales este miércoles 5 de noviembre, donde precisó que decidió “subrogar” su defensa técnica conjunta que estuvo integrada por los abogados Luis Barranzuela y César Romero, a quienes agradeció.

“A partir de ahora dejo como único abogado defensor al Dr. Raúl Noblecilla Olaechea en quien deposito mi total confianza”, indicó Chávez al publicar una carta enviada hoy mismo, 5 de noviembre, a la sala de la Corte Suprema del Poder Judicial.

En la audiencia de esta semana, luego que se diera cuenta que Betssy Chávez había pedido asilo a México, Barranzuela anunció su decisión de renunciar a la defensa de la exministra, pero la sala rechazó su intento para evitar que se suspenda el juicio por indefensión.

En su anuncio, Chávez Chino precisó que busca asegurar una defensa “firme y justa” en un proceso que aseguró está “viciado y alejado de los más básicos estándares de imparcialidad”. También aprovechó para expresar su respaldo a Pedro Castillo.

En la carta enviada este miércoles al Poder Judicial, la ex primera ministra detalla que renuncia incluso a su propia defensa como abogada.

Sobre Raúl Noblecilla, asegura que es quien “goza de mi total confianza y en quien deposito plenamente mi representación y defensa”.

Cabe recordar que el 28 de octubre, Noblecilla Olaechea fue expulsado de la audiencia por la sala penal especial por haber tratado de justificar las ausencia de Chávez Chino antes de que pida asilo a México con un supuesto certificado médico irregular.

En total, los jueces dispusieron trasladar estos hechos a la fiscalía de Santa Anita, impusieron a Raúl Noblecilla una suspensión en el ejercicio de su profesión por dos meses por “quebrantamiento de deberes de la Ley Orgánica del Poder Judicial” y también lo expulsaron por seis sesiones empezando por la del 28 de octubre y las sucesivas.