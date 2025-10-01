El Pleno del Congreso debate y vota este miércoles - a las 3 de la tarde- una nueva acusación constitucional contra la ex ministra castillista y excongresista Betssy Chávez, esta vez por los presuntos delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias.

Según la denuncia constitucional 355, presentada en abril del 2023 por la fiscalía de la Nación, Chávez Chino habría favorecido con diversos puestos de trabajo en el Estado a familiares de quien sería su pareja, Abel Sotelo Villa.

El informe final solicita el levantamiento del antejuicio político.

Durante la sesión, Betssy Chávez o sus abogados deberán exponer sus argumentos de defensa. Raúl Noblecilla confirmó su participación, vía sus redes sociales.

💥🚨Hoy estaremos en el Congreso defendiendo los derechos de Betssy Chávez.

El Pleno votará el levantamiento del antejuicio político en una absurda denuncia armada por la nefasta Patricia Benavides, para sostener una persecución política sistemática contra los referentes del… pic.twitter.com/zlJ7vkLBe4 — Raúl Noblecilla Olaechea (@raul_olaechea) October 1, 2025

Se acusa a Betssy Chávez Chino, “en su condición de excongresista, exministra de Trabajo y Promoción del empleo y exministra de Cultura, por la presunta comisión del delito negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo (artículo 399 del Código Penal)”.

También se la acusa “por la presunta comisión del delito tráfico de influencias agravado (artículo 400 del Código Penal)“.

El informe final fue aprobado en noviembre del 2024 por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y el 23 de mayo por la Comisión Permanente del Congreso.

A un paso de ser inhabilitada

El lunes 29 de setiembre, la Comisión Permanente aprobó inhabilitar a Betssy Chávez por su papel en el golpe de Estado de Pedro Castillo.

Esta decisión debe ser ratificada por el pleno. Todavía no hay una fecha para esa sesión.