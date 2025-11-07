Betssy Chávez cumplía prisión preventiva que fue revocada por el Tribunal Constitucional. (Foto: GEC)
Betssy Chávez cumplía prisión preventiva que fue revocada por el Tribunal Constitucional. (Foto: GEC)
El Ministerio Público solicitó variar la comparecencia con restricciones por una prisión preventiva contra la ex primera ministra del gobierno de Pedro Castillo, , quien permanece al interior de la Embajada de luego de recibir asilo de dicho país.

Ante el pedido realizado por la fiscalía suprema que está a cargo del proceso por el golpe de Estado del 2022, el Poder Judicial programó audiencia para el jueves 13 de noviembre, donde evaluará la solicitud con la participación de todas las partes.

El pedido del Ministerio Público se produce luego que este lunes 3 la Cancillería confirmara que Chávez Chino había recibido asilo por parte del gobierno de México y que había ingresado a la residencia de la embajada en Lima a la espera que se le otorgue un salvoconducto para abandonar el país.

Específicamente, es el despacho de Zoraida Ávalos, quien está a cargo de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, la que ha plantado al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria que se le retire la comparecencia y se dicte prisión preventiva.

