En la misma audiencia, también requirió la variación de comparecencia por prisión preventiva contra los exministros del Interior y Comercio Exterior, Willy Huerta y Roberto Sánchez, respectivamente. Sobre ambos, alegó que no acreditaron arraigo laboral y domiciliario adecuado.

Chávez Chino, Huerta Olivas y Sánchez Palomino, son investigados como presuntos coautores del delito de rebelión y, alternativamente, conspiración por el golpe de Estado que dirigió el expresidente Pedro Castillo, el 7 de diciembre del 2022.

Venta de vivienda y sin arraigos

En su apelación, la fiscalía señaló que cuando se analizó el pedido de prisión preventiva en primera instancia, ante el juez de Investigación Preparatoria Juan Carlos Checkley, Bettsy Chávez presentó información que, en ese momento no pudo ser corroborada y que por el contrario sería “falsa”.

“En ese momento, la defensa de la investigada con el propósito de acreditar arraigos presentó 65 anexos conteniendo elementos de convicción de los que no se le corrió traslado oportunamente al representante del Ministerio Público y con los que se habría sorprendido al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, constituyendo hechos falsos e incierto s”, señaló la fiscal Sylvia Shack.

En ese sentido, explicó que la investigada presentó como arraigo domiciliario una vivienda que sería de su abuelo en el Centro Poblado La Natividad (Tacna), sin embargo, según Registros Públicos no es propietaria de ningún inmueble.

Betssy Chávez y Pedro Castillo. Foto: EFE





También se presentó una constatación domiciliaria “escueta” alegando que la exministra domicilia en dicha vivienda, pero no se detallan las características del predio visitado o que en el mismo se encuentren los objetos personales o qué espacio ocupa.

Otro documento presentado fue una “visita pastoral” del 19 abril del 2023, suscrita por Sergio Vargas Baca. No obstante, indicó la fiscal no se señala cuántas veces realizaron las visitas o cuánto duraron las mismas.

“Asimismo, el supuesto pastor evangélico vive en calle Callao, en Iquitos. Advirtiéndose que dicha constatación pastoral carece también de veracidad”, advirtió la fiscal.

La representante del Ministerio Público recordó que Chávez Chino dijo ser propietaria de un inmueble ubicado en la Asociación de Vivienda Los Sauces Mz E Lte 3, distrito de Coronel Gregorio Albarracín, Tacna.

“Sin embargo, de la búsqueda de información en los Registros Públicos, se tiene que dicho inmueble en la actualidad ha sido vendido por la investigada, de modo que constituye un indicio de fuga el que la misma se esté deshaciendo de su patrimonio, acreditándose que a la fecha no tendría arraigo domiciliario.” Sylvia Shack, Fiscal suprema adjunta





Por ello, indicó la fiscalía, los documentos presentados presentan “imprecisiones” y muchos de ellos han sido elaborados después de que se presentó el requerimiento de prisión preventiva en su contra.

“Por lo que, válidamente, se permite advertir que se trataría de trámites o documentos elaborados con la finalidad de desvirtuar los elementos del Ministerio Público. Peor aún, sorprendiendo al órgano jurisdiccional con imprecisión y actos premeditados”, comentó Shack.

La fiscalía también señaló que “es falso” que exista una dependencia económica entre la investigada Chávez Chino y sus padres, ya que estos tienen ingresos independientes, además porque figuran como jubilados.

Sobre el contrato laboral con el Centro de Salud Inmaculada presentado por la investigada, la fiscalía advirtió que dicho contrato fue rescindido al mes siguiente de haber sido elaborado, esto es, el 30 abril 2023. Ello, dijo, consta en el acta fiscal y policial de constatación en dicho y al entrevistar al administrador del centro de salud, el 1 de junio del 2023.

De otro lado, según el acta de constatación del 1 de junio del 2023, se evidenció que el domicilio ubicado en Sama, en el fundo Matamula (Tacna), donde supuestamente operaba la empresa Logimart Perú con la que Chávez Chino dijo haber firmado un contrato de trabajo, “se encuentra en un grifo en donde no hay actividad comercial desde el 2021″.

“Por lo expuesto, queda desvirtuado el arraigo laboral que pretendía acreditar la investigada”, aseguró la fiscal.

Por ello, alegó la fiscal, teniendo en cuenta la gravedad de la pena, que alcanzaría los 23 años de cárcel contra la exministra, la debilidad de los arraigos y los graves elementos de convicción, que demostrarían su participación en los hechos investigados; “existe una gran probabilidad de que la investigada pueda sustraerse de la acción de la justicia”.

Finalmente, advirtió Shack, luego del golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, Chávez Chino ha mostrado una actitud renuente a reconocer los delitos de rebelión y conspiración pues aseveró en medios de comunicación que no reconocía que los actos delictivos cometidos por Pedro Castillo constituían un Golpe de Estado.

Y, a través de sus redes sociales, se dirigió en forma despectiva contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, como “La Colán 2.0″.

Junto a ello, señaló la fiscal, luego de visitar el Penal de Barbadillo (ATE), donde se encuentra recluido Castillo Terrones, realizó acciones de azuzamiento en actos claros de obstaculización.

“Hasta en cuatro oportunidades se ha entrevistado con su coimputado Pedro Castillo, el 19, 22, el 24 y 29 de diciembre, visitas que revelan más de 7 horas de comunicación entre los coautores. Evidenciándose que se coordinaba versiones y coartadas”, anotó.





Los exministros tampoco tendrían arraigos

Respecto al exministro del Interior Willy Huerta, la fiscalía aseveró que existen graves y fundados elementos de convicción en su contra, así como la prognósis de pena alta.

Sobre el contrato como asesor legal presentado con Inversiones Toy, para desacreditar el peligro de fuga, la fiscalía afirmó que se realizaron constataciones en las direcciones de la empresa y una de ellas (ubicada en el Jirón Puno) no fue informada por el investigado.

Se acudió a la dirección y no se halló a Huerta y cuando acudieron a su vivienda personal, tampoco se le encontró.

Sobre el exministro Roberto Sánchez, la fiscalía aseguró que, cuando Pedro Castillo emitía el mensaje a la Nación, contrariamente a lo alegado por el extitular del Interior, este se encontraba en la oficina presidencial junto a Chávez, Huerta y Aníbal Torres.

Esto, afirmó, ha sido confirmado por actas de visualización de videos de Palacio de Gobierno, “donde se ve al investigado Sánchez Palomino ingresar al Palacio siendo a las 11:11 horas; y posteriormente, a las 11:32 horas se verifica su ingreso al despacho presidencial, sin advertir su salida del recinto, sino hasta las 12:32 minutos. Estos es, culminado el Mensaje a la Nación”.

La representante del Ministerio Público aseveró que el exministro no rechazó lo ordenado por Castillo en el Mensaje a la Nación; sino que habría estrechado su mano “en aras de demostrar su respaldo al señalar: por el país”.

Sobre su arraigo domiciliario, la fiscal afirmó que su contrato de alquiler “se encuentra vencido”, lo que solo prueba “la incertidumbre de la temporalidad en la estadía de la calidad de arrendamiento”.

Betssy Chávez conversando con Aníbal Torres en la sede de la Dinoes donde está Pedro Castillo. (Foto: Difusión)





La defensa de Chávez y una testigo clave

Erwin Siccha, defensa legal de la exministra Bettsy Chávez, rechazó los alegatos de la fiscalía sobre la falta de arraigos y aseguró que, en efecto, su patrocinada sí vendió su vivienda, pero lo hizo para poder cumplir con la caución que se le impuso de S/100 mil.

Aseguró que, si bien el inmueble del abuelo de la investigada, acreditado como uno de sus domicilios, no figura a su nombre en Sunarp, ello no significa que no sea su vivienda.

Afirmó que solo fue citada a declarar una sola vez por la fiscalía. Y, respecto a sus vínculos familiares, aseguró que si bien no existía una dependencia económica con ellos, la fiscalía no ha considerado “su estabilidad de vínculo familiar”.

Reconoció que su patrocinada, pese a ser abogada, no tiene un estudio jurídico propio.

En otro momento, al referirse a los elementos de convicción aportados por la fiscalía para su apelación de la prisión preventiva, el abogado reseñó que se presentaron declaraciones de dos testigos.

Una de ellas sería Nataly Jasmin Vega Tafur, exsecretaria de la Presidencia del Consejo de Ministros y quien dijo a la fiscalía que le habrían pedido un modelo de Decreto Supremo.

“La señorita Nataly Vega Tafur, quien señalaba que era exsecretaria de la Presidencia del Consejo de Ministros, lo único que ha señalado es que una persona, una testigo llamada ‘Nadia’ le habría pedido un modelo de Decreto Supremo.”

Erwin Siccha, abogado de Betssy Chávez.





Eso, dijo Siccha, no vincula a su patrocinada pues la persona de ‘Nadia’ no ha sido citada o hasta el momento no se ha recabado su declaración.

El abogado afirmó que ello ha sido tomado como un “peligro de obstaculización” por parte de la fiscalía, pues a partir de dicha declaración, “se dice que se habrían llevado objetos de la presidencia del Consejo de Ministros”.

No obstante, el defensor legal aseguró que, según otra testigo, Milagros Azuzena Talledo Silva, quien indicó que “lo único que se llevaron fueron los objetos personales de mi patrocinada”. Además, que el Ministerio Público no ha pedido un inventario para acreditar que se hayan llevado los equipos de la Presidencia del Consejo de Ministros.





También rechazó que se quiera acreditar con la declaración de Percy Puma Coricaza, que luego de haberse leído el mensaje presidencial, Chávez Chino se habría dirigido a la Embajada de México.

“Este testigo dice que la edecán le indica que habrían llegado o que se dirigían a la Embajada de México y lo intentan corroborar con la declaración de Nataly Vega Tafur, quien indicó que la edecán le dijo que habrían llegado al Ministerio Público”, refirió el abogado.

No obstante, rescató, la fiscalía también presentó el registro de GPS del vehículo de lo que da cuenta es que sale de Palacio de Gobierno, y que se van por unas calles de Lima, porque otras estaban cerradas y su destino era el Congreso de la República.

El abogado también solicitó que se reduzca la caución de S/100 mil que se le impuso a Chávez Chino por otra de S/10 mil, pues alegó que ya no es ministra de Estado y tampoco congresista.

“No tengo ninguna intención de fugar del país, creo que siempre lo he indicado. Entonces, mi actuación será siempre de acuerdo a ley y presta a colaborar con la justicia, yo soy la más interesada”. Betssy Chávez, Expresidenta del Consejo de Ministros

Huerta y Sánchez

La defensa del exministro Willy Huerta, aseguró que su patrocinado sí tiene arraigo domiciliario, puesto que en constatación fiscal, fueron recibidos por la esposa del exministro en la vivienda acreditada.

Asimismo, solicitaron que se reduzca la caución impuesta de S/80 mil, ya que no ejerce ningún cargo actualmente y en su trabajo particular solo gana S/3.500 más su pensión como policía en retiro.

“El 2 de mayo, en cumplimiento a la resolución de comparecencia con restricciones hice mi control virtual, que consta en el expediente. De igual forma, hice mi control virtual desde mi centro de labores el 31 de mayo del 202 (…) He demostrado que mi esposa y con mis hijas vivimos juntos en Pueblo Libre”. Willy Huerta, Exministro del Interior





En el caso de Roberto Sánchez, su abogado Carlos García también alegó que ya no es ministro de Estado y solo recibe su sueldo como congresista con lo que debe pagar gastos de vivienda y de su familia. Por ello, solicitó que se reduzca su caución de S/50 mil.

De otro lado, rechazó que la fiscalía haya tomado videos para alegar la presencia de su patrocinado en el despacho presidencial el día del Golpe de Estado; sin embargo existen declaraciones de otros exministro como Gustavo Bobbio, Alejandro Salas y el personasl de TV Perú, que estuvieron en el despacho presidencial cuando se leyó el discurso; y que indicaron que Huerta no estuvo en la oficina del expresidente Castillo.

“(Sobre la frase ‘Por el país’) Después que entra el ministro Salas, después entro yo. Lo que hago es saludar a cada uno de los que estaban allí presentes. Acercándome luego escritorio donde estaba sentado el expresidente Pedro Castillo. Le pregunto, señor magistrado, ‘¿Qué pasó?’ Esa es mi expresión. Al no escuchar respuesta y estar en sombrío silencio, me he retirado (…) Yo actualmente vivo en una vivienda alquilada, tengo matrimonio, dos hijos pequeños que evidentemente son mis responsabilidades. Se me objeta que hasta la fecha no tenga vivienda propia, como millones de peruanos”. Roberto Sánchez, Exministro de Comercio





Procuraduría General La Procuraduría General solicitó también que se revoque la comparecencia, se reforme y se declare fundada la medida de prisión preventiva contra Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez. Según los representantes de la Defensa del Estado, no se habría considerado adecuadamente los graves y fundados elementos y gravedad de la pena. “Sobre los graves y fundados elementos de convicción, esto es respecto a la señorita Betssy Chávez Chino y del exministro Willy Huerta, se habría concluido que la participación en consenso de acciones ilegales adoptadas. En este caso, la presencia de ambas personas, previo y durante el mensaje y actos posteriores, se habría detallado que sobre ambos investigados se ha generado una sospecha fuerte de la presunta comisión del ilícito penal”, anotaron. Asimismo, indicaron que el juez de primera instancia no ha negado la existencia de un delito y su atribución a Chávez y Huerta. Agregó que los investigados pretenden sustentar sus arraigos presentado solamente recibos de servicios, contratos “elaborados a conveniencia sobre contratos laborales y de domicilio”.