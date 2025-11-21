La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno peruano ha confirmado que respetará la inviolabilidad de sus inmuebles en Lima, a raíz del asilo diplomático concedido a la golpista ex primera ministra Betssy Chávez.

En una nota de prensa, indicó que entre sus inmuebles en la capital peruana figura la residencia oficial, así como sus bienes y archivos. Esto se da de conformidad con las convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y sobre Relaciones Consulares de 1961 y 1963, respectivamente.

“Por su parte y de conformidad con la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 (Convención de Caracas), México ha reiterado su petición de un salvoconducto en favor de la ciudadana peruana Betssy Betzabet Chávez Chino, quien goza de la calidad de asilada política, a fin de que sea trasladada a nuestro país”, señaló.

El comunicado se dio a conocer luego de que el Poder Judicial emitiera una orden de captura nacional e internacional contra Betssy Chávez, quien permanece asilada en la residencia del embajador mexicano pese a la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Como se recuerda, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ordenó cinco meses de prisión preventiva contra la expresidenta del Consejo de Ministros del gobierno de Pedro Castillo (2021-2022), procesada por el golpe de Estado del 2022, y ordenó su captura a nivel nacional e internacional.

El juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley declaró fundada la solicitud formulada por el Ministerio Público para que se modifique su comparecencia con restricciones debido a que Chávez Chino incumpliera sus reglas de conducta y se asilara en la Embajada de México.

La fiscal suprema Zoraida Ávalos planteó el pedido de prisión preventiva por cinco meses el 7 de noviembre contra Betssy Chávez y la audiencia se llevó a cabo el 13 de este mismo mes.

Además de dictar la restricción de cinco meses de prisión preventiva, Checkley dispuso que se traslade la orden de captura en el Perú y en el extranjero y que se notifique a la Policía Nacional, a Requisitorias del Poder Judicial y a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).