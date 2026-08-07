El canciller Carlos Espá informó que Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros de Pedro Castillo condenada a más de 11 años de prisión por el golpe de Estado, dejó el Perú aproximadamente a la medianoche y con apoyo de las fuerzas del orden, en cumplimiento de la decisión de otorgarle el salvoconducto por el asilo político que se le otorgó en México.

En declaraciones a RPP, el ministro precisó que Chávez Chino salió del territorio peruano “aproximadamente a la medianoche” luego de permanecer en la sede de la embajada de México desde noviembre del 2025.

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“A la señora Betssy Chávez ya se le otorgó el salvoconducto, ya salió del Perú y como habíamos acordado con la Cancillería de México, y por eso no podía dar declaraciones antes, acordamos que íbamos a sacar un comunicado conjunto”, señaló en comunicación telefónica desde Colombia, donde viajó para participar en la juramentación del electo presidente Abelardo de la Espriella.

Minutos después, a Canal N, especificó que el traslado formal se realizó con confidencialidad por temas de seguridad. “Salió del Grupo 8 alrededor de la medianoche. Hicimos todas las coordinaciones con la mayor confidencialidad posible para garantizar su tranquilidad y para que el traslado de la Embajada de México hacia el Grupo 8 opere con todas las seguridades y garantías del caso. Abordó el avión que fue enviado por la Fuerza Aérea Mexicana, partió normalmente”.

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Espá precisó que la condenada por el golpe de Estado de diciembre del 2022 se encuentra en buenas condiciones de salud y luego procedió a detallar quiénes contribuyeron al traslado de la excongresista y exministra en un avión que llegó desde México.

“Quiero aprovechar para agradecer a todas las partes que han participado en esta salida de la señora Betssy Chávez. Nos preocupaba su seguridad. Agradecemos y reconocemos al Gobierno de Brasil que tenía la representación de los intereses de México en el Perú, de haber contribuido en el traslado, al Ministerio de Defensa para otorgar la autorización del vuelo del avión de México que llegó a Lima, al Ministerio del Interior que dio toda la seguridad y sobre todo desde mi parte a Torre Tagle, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a sus funcionarios”, acotó.

Betssy Chávez recibe salvoconducto y viaja a México

El gobierno de Keiko Fujimori otorgó el salvoconducto a la exprimera ministra Betssy Chávez y permitió su salida del país con destino a México este viernes 7 de agosto. Esta medida se formalizó simultáneamente con el anuncio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Lima y Ciudad de México, poniendo fin a una ruptura de nueve meses.

Chávez, quien permanecía refugiada en la sede diplomática mexicana en la capital, abordó un vuelo y partió hacia México en “estricto apego” a los artículos V y XII de la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas de 1954 como informó la Cancillería.

Betssy Chávez registra una condena de 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión tras el golpe de Estado de 2022.