Betssy Chávez abandonó el Perú rumbo a México cerca de la medianoche del 7 de agosto, según Carlos Espá. (Foto: Andina)
Betssy Chávez abandonó el Perú rumbo a México cerca de la medianoche del 7 de agosto, según Carlos Espá. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El canciller Carlos Espá informó que Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros de Pedro Castillo condenada a más de 11 años de prisión por el golpe de Estado, dejó el Perú aproximadamente a la medianoche y con apoyo de las fuerzas del orden, en cumplimiento de la decisión de otorgarle el salvoconducto por el asilo político que se le otorgó en México.

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