La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió la decisión de otorgar asilo a Betssy Chávez, quien permanece en la embajada de su país en Perú pese a que afronta un juicio por el golpe de Estado, y dijo que espera la notificación formal de la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.

“En el caso de Perú, lo que se hizo entonces y defendemos ahora es que fue totalmente injusta la detención de Pedro Castillo y que en realidad correspondió a un tema político que venía desarrollándose desde hace un tiempo y también de una visión de mucha discriminación, de mucha parte de lo que era la clase política en el Perú”, indicó.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

En su conferencia de prensa de este martes 4 de noviembre, la mandataria mexicana precisó que la ruptura de relación es a nivel diplomático y una decisión unilateral por parte del Perú que considera excesiva.

📸 Esta mañana, en la #MañaneraDelPueblo con la presidenta Claudia Sheinbaum, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco (@r_velascoa), compartió el posicionamiento de México, en representación del canciller Juan Ramón de la Fuente, respecto a la reciente decisión… pic.twitter.com/sfEUEy6RL6 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 4, 2025

“Desde nuestra perspectiva, está fuera de toda proporción, pero es una decisión que ellos toman. Ayer la responsable de la embajada allá, preguntó a la Cancillería y le dijeron que no se rompía la relación consular, sino solo la diplomática de embajada a embajada. Vamos a esperar recibir la notificación porque solo las conocemos por declaraciones”, explicó Sheinbaum.

Este lunes, el canciller peruano Hugo de Zela informó que la ex primera ministra Betssy Chávez se encuentra asilada en la residencia de la Embajada de México en el Perú, por lo que decidieron romper relaciones diplomáticas con la nación mexicana.

Betssy Chávez solicitó asilo hace una semana

Funcionarios de la cancillería mexicana, a su turno y durante la conferencia con Claudia Sheinbaum, también trataron de justificar el otorgamiento del asilo a Betssy Chávez, y precisaron que demoraron una semana en evaluar su caso.

“Este caso desde que fue presentada la solicitud hasta que fue resuelto ayer transcurrió una semana, en la cual fue analizada la solicitud y toda la información presentada por la exprimera ministra Betssy Chávez”, detalló Pablo Monroy, exembajador de México en el Perú que fue expulsado en el 2022.

Roberto Velasco, otro funcionario de la Cancillería de México, precisó que entregaron la solicitud para otorgar un salvoconducto a Chávez Chino en apego a la tradición de asilo diplomático y político que tienen en su país, la cual aseguran que ejercen con independencia y en apego al derecho internacional.

“Rechazamos la decisión que toma el Gobierno del Perú de romper relaciones diplomáticas con México, no consulares, porque estamos actuando como se dice, de forma pacífica, con sentido humanitario y en estricto apego al derecho internacional”, insistió.