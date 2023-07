La exjefa del Gabinete Ministerial Betssy Chávez, recluida en el penal Anexo de Chorrillos por el golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo en diciembre del 2022, afirmó que requiere atención médica por un problema estomacal.

A través de una carta enviada a la directora de dicho establecimiento penitenciario, la exprimera ministra solicitó permanecer en su celda porque se encuentra “sumamente descompensada” y acusó el “trato hostil” de su personal de salud.

“Asimismo, desde el 22 de junio he solicitado que me trate un nutricionista, ya que no probé alimento por 5 días, debido a que mi estómago solo tiene el 30% de su volumen, siendo mi alimentación que requiere un componente vitamínico prioritario para evitar mi severa descompensación”, acotó.

Del mismo modo, Chávez Chino afirmó que tres personas del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) la culparon por un mensaje en Twitter cuya autoría negó y le indicaron que el ministro de Justicia, Daniel Maurate, había pedido que firme un documento señalando que no sufre torturas en dicho penal.

Carta escrita por Betssy Chávez. (Foto: El Comercio)

Como se recuerda, Betssy Chávez permanece recluida en el penal Anexo de Chorrillos desde el pasado 22 de junio, donde cumple 18 meses de prisión preventiva por su presunta participación en el golpe de Estado perpetrado por Castillo Terrones.

La extitular de l PCM es investigada por rebelión y conspiración. La sala de la Corte Suprema encabezada por César San Martín ordenó su captura luego de revocar la decisión en primera instancia de dictar comparecencia con restricciones en su contra.

La ex presidenta del Consejo de Ministros que estuvo en el cargo el 7 de diciembre del 2022, cuando Pedro Castillo anunció en un mensaje a la Nación su golpe de Estado, había sido intervenida en su domicilio en Tacna el 20 de junio.

La resolución contra Betssy Chávez detalla que la decisión se tomó ante el peligro de fuga pues ella habría tratado de refugiarse en la Embajada de México luego del golpe de Estado, además de evaluar que no cuenta con arraigos sólidos como para afrontar la investigación en libertad.