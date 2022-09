La ministra de Cultura, Betssy Chávez, se pronunció sobre la reunión entre el mandatario Pedro Castillo y el presidente del Congreso, José Williams (Avanza País) y consideró que el Gobierno espera que ambos poderes del Estado trabajen juntos.

En declaraciones a los periodistas, indicó que es fundamental establecer una “agenda país” y enfatizó que no se puede estar en una “discusión constante”, pues eso “no le hace bien” al Perú.

“Lo que nosotros esperamos es poder trabajar juntos. Creo que establecer una agenda país en estos momentos es fundamental. No se puede estar en tono alto siempre, no se puede estar en una discusión constante, eso no le hace bien al país”, expresó.

“Debería haber un marco que no se ha generado de parte del Parlamento. Sin embargo, es cierto que el Parlamento tiene control político. Es un tema complejo, soy muy respetuosa de las decisiones”, agregó.

En ese sentido, para la titular del Mincul es importante llamar al consenso al Poder Legislativo y Ejecutivo. “No podemos estar discutiendo eternamente, eso no le hace bien al país”, acotó.

“Hemos tenido cinco años anteriores en que hemos tenido una disolución del Congreso, una vacancia, un presidente de la República que decidió renunciar por una presión muy fuerte y creo que ese tipo de situaciones genera mucha inestabilidad”, sentenció.

Como se recuerda, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, aseguró que el diálogo con José Williams y el resto de la Mesa Directiva del Congreso fue cordial, sereno y una oportunidad para que el Gobierno plantee propuestas para superar la inestabilidad política.

“Durante la reunión, el presidente de la República presentó al presidente del Congreso un documento denominado Consenso por el Perú, donde se plantean ejes centrales para resolver la inestabilidad del país”, señaló en conferencia de prensa tras la cita en la que participó Pedro Castillo, seis ministros y la Mesa Directiva del Parlamento.

El primer ministro aludió así al documento que el Ejecutivo remitió a José Williams, donde se señalan como ejes: estabilidad política y reforma constitucional; lucha contra la inseguridad ciudadana; reactivación económica; lucha contra el alza de combustible; combate contra la corrupción; mitigación de intereses en créditos; y política exterior.

