El informe, elaborado por el legislador Wilson Soto, de Acción Popular, se basa en una denuncia constitucional presentada al Congreso por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el pasado 12 de diciembre.

De acuerdo con el documento, al que accedió El Comercio, Chávez “mantuvo reuniones en Palacio de Gobierno el 6 y 7 de diciembre”, y no ha podido explicar qué temas se abordaron en esos encuentros .

El informe da cuenta que, el 7 de diciembre pasado, Chávez guió al equipo de TV Perú que se encargó de transmitir el mensaje de Castillo, a pesar de que la PCM y el despacho presidencial cuentan con órganos especializados para la coordinación con los medios de comunicación.

Según el documento, no existe explicación razonable para que Chávez asumiera el encargo de coordinar el ingreso de un equipo de TV Perú y acompañarlos en su salida .

Además, se cuentan con testimonios que ubican a Chávez junto a Castillo y el ex primer ministro Aníbal Torres antes de la emisión del mensaje presidencial. Entre ellos, destaca el relato de la reportera de TV Perú Cintya Malpartida Guarniz, quien señaló que Castillo ya contaba con los papeles que contenían su discurso; es decir, no le fueron entregados inmediatamente antes de leerlos en directo .

La periodista contó que cuando era acompañada por Chávez para retirarse de Palacio, esta le dijo que habrían adelanto de elecciones y “muchos cambios”. Y añadió: “ahora mismo tengo que sacar el decreto supremo”.

Para del legislador Soto, “del testimonio brindado se evidencia que la denunciada no solo tenía un evidente conocimiento del contenido del mensaje sino de los próximos pasos a ejecutar en el marco del delito de rebelión en proceso de ejecución, con lo que se desvirtúan las afirmaciones referidas a un desconocimiento sobre la emisión del mensaje presidencial y de su contenido.

En un intento por defenderse, la expresidenta del Consejo de Ministros había asegurado ante la subcomisión que “desconocía totalmente” el contenido del mensaje a la nación y que suponía que el exmandatario se iba a pronunciar sobre la tercera moción de vacancia en su contra.

Como parte de sus descargos, Betssy Chávez afirmó que sus acciones como primera ministra demuestran que buscó el diálogo con las fuerzas políticas de oposición.

Más indicios

El informe también destaca que Chávez no se pronunció en privado o en público contra el contenido del mensaje ni lo mencionó en su carta de renuncia al cargo de primera ministra.

Breve carta de renuncia de Betssy Chávez del 7 de diciembre pasado. En esta, no se refiere al golpe de Estado de Castillo.

Además, mediante testimonios de Huerta y del jefe de la VII Región Policial, el general PNP Manuel Lozada, se sabe que Chávez habría solicitado que se abran las rejas de Palacio para que los manifestantes a favor del Ejecutivo puedan ingresar la mañana del 7 de diciembre, aunque esto no se ejecutó .

El informe precisa que al momento de la emisión del mensaje a la nación, Chávez, Torres, Huerta y Emilio Bobbio (ex ministro de Defensa) se encontraban en el despacho presidencial .

No obstante, en sus descargos ante la subcomisión, la ex primera ministra negó la existencia de un acuerdo previo o anticipado para dar un golpe de Estado. Además, dijo que todas las imputaciones son subjetivas y que no tienen sustento objetivo.

Conclusiones del informe 1) Acusar a Betssy Chávez, en su condición de expresidenta del Consejo de Ministros, como presunta coautora del delito contra los poderes del Estado y el Orden Constitucional, en la modalidad de rebelión en agravio del Estado; y alternativamente, por delito contra los poderes del Estado y el Orden Constitucional, en la modalidad conspiración.

2) Acusar a Willy Huerta, en su condición de exministro del Interior, como coautor de rebelión y conspiración.

3) Acusar a Roberto Sánchez, en su condición de exministro del Comercio Exterior y Turismo, como coautor de rebelión y por conspiración.

El caso del exministro Willy Huerta

El congresista Soto señala en el informe final que el exministro Huerta sostuvo cinco reuniones en el despacho presidencial entre el 1 y el 6 de diciembre pasado, y no ha sido capaz de dar una explicación detallada de esos encuentros .

Además, destaca que Huerta no integraba el equipo de ministros y abogados encargados de la defensa de Castillo frente a la moción de vacancia presidencial.

En tanto, antes de ingresar a Palacio el día del golpe de Estado, Huerta coordinó con el general PNP Lozada algunas disposiciones de seguridad, entre ellas el pedido de Chávez para que se abrieran las rejas de seguridad de Palacio para manifestaciones a favor de Castillo.

De acuerdo con el documento, luego del mensaje de Castillo, Huerta transmitió al general PNP Lozada las instrucciones del golpista para que se brinde mayor seguridad en las casas de Chávez y Torres .

Además, le facilitó su teléfono a Castillo para que se comunicara con el comandante general de la Policía, Raúl Alfaro Alvarado, y le ordenara cerrar el Congreso e intervenir a la fiscal de la Nación .

No obstante, el informe precisa que “luego de estos hechos, el denunciado [Huerta] se retiró del despacho presidencial y de Palacio, rechazando o negándose a contestar las llamadas telefónicas de personal de Palacio y de la entonces primera ministra”.

Según Huerta, su actuación dentro del despacho presidencial se enmarcaría en la teoría de la “obediencia debida” y, por tanto, su conducta es neutra o ajena al delito de rebelión que se le imputa.

Además, el exministro señaló que no conocía el contenido del mensaje a la nación, y aunque reconoce su carácter ilícito, afirmó que no tendría vinculación con su elaboración.

El papel del exministro Roberto Sánchez





Según el informe final, Huerta aseguró que, luego del mensaje a la nación, el exministro Roberto Sánchez le dijo a Castillo: “Por el país”. No obstante, precisó que no le puede dar una interpretación de aprobación del mensaje o que ello implique una participación o conocimiento del delito de rebelión.

Además, Sánchez no ha sabido dar “mayores explicaciones” sobre las reuniones que mantuvo en el despacho presidencial en noviembre y diciembre pasado, salvo las realizadas el 6 de diciembre, que según su relato, fue para conversar sobre la estrategia de defensa frente a la moción de vacancia, señala el documento.

El exministro “tampoco ha podido dar mayores alcances de las actividades que mantuvo dentro de Palacio de Gobierno desde las 11:11 hasta las 12:34 del 7 de diciembre, señalando en forma general que estuvo en una de las salas anteriores al ingreso al despacho presidencial”, indica el informe final.

En sus descargos ante la subcomisión, Sánchez dijo que es falso que haya pronunciado la frase “por el país”. Según él, lo que dijo fue:”¿Qué pasó?”, en señal de desconcierto y disconformidad al mensaje y su contenido.

La ejecución del golpe

El informe final recoge un testimonio de la congresista Adriana Tudela, de Avanza País, quien aseguró que el día del golpe de Estado, efectivos de la policía no le permitieron ingresar a la instalaciones del Parlamento.

De acuerdo con Tudela, el jefe del Departamento de Seguridad de las Instalaciones del Congreso, el comandante PNP José Malca Calderón, le indicó que no se permitía el ingreso por una orden de la VII Región Policial Lima , pero que podría hacerla pasar por una puerta trasera.

El informe también señala que se ha podido determinar al menos una instrucción de Castillo al comandante general de la Policía, mediante el celular de Huerta, para que ejecute el “cierre del Congreso” y la “detención / intervención de la fiscal de la Nación” .

Por ello, en el documento se concluye que sí se realizaron acciones para hacer efectivo el golpe de Castillo.

