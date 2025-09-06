Fernando Vivas
Fernando Vivas

Betssy, la precaria libertad, una crónica de Fernando Vivas sobre la exministra de Pedro Castillo
Betssy, la precaria libertad, una crónica de Fernando Vivas sobre la exministra de Pedro Castillo

Betssy, la precaria libertad, una crónica de Fernando Vivas sobre la exministra de Pedro Castillo

El 12 de julio del 2024 el partido Todo Con el Pueblo inscribió en su padrón a Betssy Chávez. Ese día se cerró el plazo de un año mínimo de militancia que deben tener los candidatos a la plancha presidencial. Pero Betssy está fuera de ese cálculo pues el partido ha sido inscrito en agosto pasado y no puede participar en las elecciones del 2026.

