Betssy, la precaria libertad, una crónica de Fernando Vivas sobre la exministra de Pedro Castillo

Sin embargo, Betssy, mientras no sea condenada o inhabilitada, puede ser invitada por otro partido a su lista congresal, si TCP lo autoriza.

De ahí el entusiasmo, en sus posts y en la puerta del penal, de Roberto Sánchez, para abrazar y ofrecer arraigo laboral a quien, junto a Pedro Castillo, podría sumarse a la lista de su partido Juntos Por el Perú.

Roberto Sánchez, actual congresista de Juntos por el Perú y exministro de Pedro Castillo es el principal escudero no solo del exmandatario sino de Betssy Chávez. Incluso, la fue a visitar a la clínica donde se encuentra internada.

Pero dudo mucho que ese tipo de cálculos y emociones dominen a Betssy Chávez en su semana en el candelero. La excarcelación ordenada por el TC odedeció a que la fiscal Galinka Meza pidió prolongar su prisión preventiva a última hora en diciembre pasado y el juez Juan Carlos Checkley concedió el pedido 8 días después del plazo vencido.

Betssy pasó unos días presa sin sentencia, lo suficiente como para que el TC, garantista como no siempre lo es, anulara esa prisión y ordenara su libertad.

“Una mujer capaz de ser cómplice -sino instigadora- de un presidente tembloroso que pronunció un golpe de estado, pensará primero en cómo mantenerse libre que en cálculos electorales de carambola”

Comprensiblemente picón, el PJ programó una audiencia para ayer viernes, pero el pedido fue desistido. Cierro estas líneas sin saber cuáles serán los próximos pasos de fiscales y jueces. Betssy, internada en la Clínica Cayetano Heredia, con huelga de hambre rota y visitantes que sonreían por nada, ha podido paladear su precaria libertad.

No fue una fantasía

Una mujer capaz de ser cómplice -sino instigadora- de un presidente tembloroso que pronunció un golpe de estado; y que se la ha pasado los últimos días peleándose con sus carceleros e infligiéndose una huelga de hambre; pensará primero en cómo mantener su recobrada libertad que en cálculos electorales de carambola. Tiene que reponerse del combo de rencores, dudas, sospechas y no sé si arrepentimientos, que la asaltan.

Betssy Chávez afrontará en libertad su juicio oral por el Golpe de Estado. Es acusada de rebelión.

El asilo no puede ser una fantasía para Chávez Chino. No fue una fantasía que una abogada tacneña sin mayores credenciales políticas se convirtiera en congresista de un partido que apenas soñaba con saltar la valla y, en pocas semanas, entablara una amistad íntima con el presidente, fuese su ministra de Cultura, luego de Trabajo y luego su premier.

Desde el 2021 su vida fue una fantástica montaña rusa de la que aún no se ha bajado. No quiere seguir presa, quiere estar libre y si tiene una ventana para buscar un asilo, ¿creen que lo descartará? El cartel de entrada a México brilla con luz de neón.

Ya están allí Lilia Paredes de Castillo con sus dos hijos, y la presidenta Claudia Scheinbaum ha renovado sus simpatías por Pedro. Especulación: si Betssy fuese acogida por la embajada o a la residencia mexicana, ¿Dina le daría el salvoconducto como se lo dio a Brasil para que recibiera a Nadine Heredia? Mmmm, no sé..

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con el abogado de Pedro Castillo, el argentino Guido Croxatto. (Foto: @Claudiashein)

El abogado Raúl Noblecilla responde con vaguedad sobre el asilo, porque no puede descartar las decisiones y miedos de Betssy, ni mucho menos ser garante de una decisión tan íntima. Un abogado político luce mejor defendiendo a la ‘mártir’ de una causa antes que a una prófuga de la justicia; pero, por lo que hemos oído en sus audiencias, Betssy quiere estar libre por encima de todo. Ya ha dejado gente en ascuas, como a sus colegas de Perú Libre. En plena campaña se olvidó del partido para estrechar lazos con Pedro y hacerle de vocera. Una vez en el poder, fue la principal instigadora en el gabinete para que Pedro le pidiera la renuncia a Guido Bellido y lo reemplazara por Mirtha Vásquez. En PL la alucinan.

La disquisición fundamental sobre el futuro inmediato de Betssy no es jurídica. No sigan el libreto de los abogados que pretenden encauzar todo por allí; la disquisición es desesperadamente humana ¿Qué o quiénes le aseguran a Betssy su precaria libertad o su precaria condena? La causa castillista ha tenido un pequeño triunfo con la decisión del TC, pues se ha demostrado un exceso contra ella; y podrían alegar que lo mismo pasó con Castillo, pero en su caso, el juez otorgó la prisión dentro de un margen de 3 días que sí reconoce como razonable la jurisprudencia.

El mensaje a la nación pronunciando el golpe de estado sigue brillando en toda su torpeza pero también en toda su delictiva perversión autoritaria. Betssy Chávez, según la tesis fiscal y según testimonios que aquí mismo hemos recabado, fue un instrumento importante de ese mensaje, tanto en el fondo como en la forma de su difusión. Eso se paga con pena privativa de libertad.