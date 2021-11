El viernes 19 de noviembre, Bruno Pacheco anunció su renuncia al cargo de secretario general del Despacho Presidencial, horas antes de que se conociera una segunda investigación fiscal en su contra. Sin embargo, hasta la fecha esta decisión todavía no ha sido oficializada en las normas legales.

Además, su nombre sigue apareciendo en el portal oficial de la Presidencia de la República.

El Ministerio Público actualmente investiga al renunciante secretario general de la Presidencia por presuntos actos de corrupción vinculados a su paso por Palacio. Repasa cuáles son los casos que lo involucran y qué delitos se indagan en cada uno.





“Renuncio al cargo de secretario general con la convicción de que no he cometido nada indebido. Doy un paso al costado para evitar que el presidente sea objeto de esta campaña de desprestigio. Me voy con la frente en alto y con la seguridad de que se probará mi inocencia. Seguiré trabajando por el Perú”, escribió en sus redes sociales la mañana del viernes 19, hace cuatro días.

Horas después de anunciada su renuncia, y con Pacheco presente en Palacio de Gobierno, el Ministerio Público realizó una diligencia en el despacho de la Secretaría General del Despacho Presidencial con apoyo de la policía anticorrupción.

Renuncio al cargo de SG con la convicción de que no he cometido nada indebido. Doy un paso al costado para evitar q el Pdte. sea objeto de esta campaña de desprestigio. Me voy con la frente en alto y con la seguridad de que se probará mi inocencia. Seguiré trabajando x el Perú! — Bruno Pacheco🇵🇪 (@BrunoPachecoC) November 19, 2021

Según informó la fiscalía, se iniciaron indagaciones preliminares de oficios para determinar si es que se cometió el “presunto delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias en agravio del Estado”, luego que se conocieran conversaciones vía WhatsApp a través de las cuales Bruno Pacheco pidió al jefe de la Sunat que favorezca a personas naturales y jurídicas.

El Gobierno, mientras tanto, aseguró que brindaría todas las facilidades para las investigaciones del Ministerio Público. “Ante las diligencias preliminares del Ministerio Público, y, en el marco del pleno respeto a las funciones de los organismos de administración de justicia, se están brindando todas las facilidades del caso para que los representantes del Ministerio Público puedan desarrollar su labor”, señaló la Presidencia de la República en redes sociales.

Presiones ante la Sunat

Antes que la fiscalía comenzara sus investigaciones preliminares, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción presentó una nueva denuncia ante el Ministerio Público contra el secretario del presidente Pedro Castillo, Arnulfo Bruno Pacheco Castillo y quienes resulten responsables, por el presunto delito de tráfico de influencias.

Indicó que ha tomado conocimiento de las presuntas presiones que Pacheco habría ejercido sobre el jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) con el fin de favorecer a personas naturales y jurídicas, por lo que solicitan que la fiscalía disponga las diligencias para decidir si hay “responsabilidad penal”.

Las conversaciones vía WhatsApp revelarían que el secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, presionaba a Luis Enrique Vera Castillo, superintendente de la Sunat, para favorecer a empresas que mantienen una deuda con dicha entidad.

Esto se suma a la investigación preliminar que la Fiscalía de la Nación ha abierto contra Pacheco y el exministro de Defensa, Walter Ayala, por haber presionado en el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas, según acusaron los excomandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

